حريق ضخم يلتهم شالية ومتجر بإحدى القرى السياحية في مطروح

اندلع حريق بشاليه ومتجر جملة بإحدى القرى السياحية بمطروح، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق،.

وعلى الفور دفعت هيئة الإسعاف بـ4 سيارات لنقل وإسعاف المصابينكما دفعت الحماية المدنية بسيارات لنوقت الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 13 حالة بالاختناق، تم إسعاف 3 حالات منها في موقع الحريق، بينما جرى نقل 10 حالات أخرى إلى مستشفى العلمين المركزي لمتابعة حالتهم الصحية وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وشاركت قوات الحماية المدنية بعدد 3 سيارات إطفاء، مدعومة بـ2 تنك مياه كبير و10 سيارات مياه صغيرة، في عمليات السيطرة على النيران، وسط جهود مكثفة لإخماد الحريق ومنع امتداده، خاصة في ظل نشاط الرياح بالمنطقة.

وتواصل الجهات المعنية متابعة الموقف على مدار الساعة لحين التأكد من السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده دون وقوع خسائر أكبر.