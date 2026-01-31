الجيش السوداني يصد هجمات بمسيّرات على مدينة الأبيض ويتقدم ميدانيًا في كردفان

قال محمد إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية من الخرطوم، إن مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، تعرضت منذ صباح اليوم لهجوم واسع بسرب من أكثر من 10 مسيّرات، استهدفت مناطق وسط وجنوب وشمال المدينة، موضحا أن دفاعات الجيش السوداني نجحت في التصدي لهذه الهجمات وإحباط أهدافها، دون الإعلان حتى الآن عن حجم الخسائر الناتجة عنها.

وأشار إلى أن الجيش السوداني يحقق تقدمًا ميدانيًا في غرب مدينة الأبيض باتجاه ولاية جنوب كردفان، حيث تمكن من استعادة عدد من البلدات، وفتح الطريق الرابط بين مدينة كادوجلي وعدد من المناطق الغربية في جنوب كردفان.

وأضاف أن القوات المسلحة تسعى حاليًا إلى فك الحصار المفروض على مدينة كادوجلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان، مع توقع استمرار تطورات عسكرية خلال الساعات المقبلة.

ولفت المراسل إلى أن قوات الدعم السريع تواصل حشد قواتها في ولايتي غرب وجنوب كردفان، بالتزامن مع وجود الحركة الشعبية، جناح عبد العزيز الحلو، الحليف لها في تلك المناطق، موضحا أن قوات الدعم السريع تسيطر حاليًا على عدد من البلدات في غرب كردفان، من بينها مدينتا بنوسة والفولة، مشيرًا إلى أن هذه المناطق مرشحة لأن تكون مسرحًا لمواجهات عسكرية خلال الأيام القادمة.

وأكد استمرار حركة النزوح المدني من مناطق المواجهات المسلحة في إقليم كردفان باتجاه مدينة الغبيط، عاصمة المنطقة، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية وتصاعد العمليات العسكرية.

