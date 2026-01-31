50 حكما قضائيا.. تفاصيل التحقيق مع مستريح السيارات في القاهرة الجديدة

تباشر جهات التحقيق تحقيقاتها مع مستريح السيارات في اتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين في القاهرة الجديدة.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ«مستريح السيارات»، والهارب خارج البلاد.

وينهي مستريح السيارات إجراء المعارضات في محكمة الجنح والتي تزيد على 50 حكما قضائيا صادر ضده بالاستيلاء على أموال المواطنين.

وأعلنت النيابة العامة، في بيان لها، أنه في إطار تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ، وبناءً على توجيهات المستشار النائب العام، تولّت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد المتهم أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ«مستريح السيارات»، والهارب خارج البلاد.



مستريح السيارات

وقامت الإدارة بإعداد أمر قبض دولي، والتقدم بطلب التسليم عبر قنوات التعاون القضائي الدولي، مع التنسيق المستمر مع الجهات الأجنبية المختصة، ما أسفر عن نجاح عملية الاسترداد بالتنسيق مع الإنتربول المصري، وتسليم المتهم وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.