موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة قوية أمام يانج أفريكانز التنزاني، اليوم السبت 31 يناير الجاري، في إطار منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لـ بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، على ملعب «أمان» بزنجبار في تنزانيا.

صدام قوي بين الأهلي وبطل تنزانيا

تخوض كتيبة الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي، صداما بالفريق التنزاني يانج أفريكانز، بهدف الفوز خارج الديار لتعزيز تصدر المجموعة الثانية وتوسيع الفارق مع المنافس الأول له، حيث يمتلك الأهلي 7 نقاط وبفارق 3 نقاط عن يانج أفريكانز الوصيف والذي لديه 4 نقاط.

ويتطلع الأهلي إلى تكرار فوزه على يانج أفريكانز، حيث تقابل الفريقان يوم الجمعة الماضي، ونجح المارد الأحمر في الفوز بثنائية تريزيجيه.

في المقابل، يتطلع يانج أفريكانز إلى الفوز من أجل العودة للمنافسة على صدارة ترتيب المجموعة، إضافة إلى أنه يهدف للثأر من الأهلي بعدما تلقى خسارة أمامه في الجولة الماضية من البطولة.

تغييرات بسيطة في تشكيل الأهلي أمام يانج أفريكانز

يدرس الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي، إجراء تغييرات بسيطة للغاية في تشكيل الفريق لمباراة يانج أفريكانز التنزاني، حيث يرغب المدرب الدنماركي في الحفاظ على نفس التشكيل الذي خاض مباراة دجلة الأخيرة بالدوري، والتي حسمها المارد الأحمر لصالحه بنتيجة 3-1 مع وجود تغيير بسيط.

ورغم وجود أصوات في الجهاز الفني للأهلي، تطالبت بمنح الفرصة للوافد الجديد المغربي الجديد للفريق، يوسف بلعمري أساسياً في الجبهة اليُسرى، وكذلك عودة مصطفى شوبير للدفاع عن عرين الفريق، إلا أن المدرب الدنماركي مازال يرفض ويفضل مواجهة بطل تنزانيا بنفس تشكيل لقاء دجلة، مع إجراء تغيير وحيد بمشاركة محمد علي بن رمضان أو أشرف بن شرقي بدلاً من إمام عاشور الذي تخلّف فجأة عن السفر مع الفريق.

غيابات الأهلي أمام يانج افريكانز

يغيب عن فريق الأهلي أمام بطل تنزانيا كل من أحمد عبد القادر وأشوف داري ومحمد سيحا وكريم فؤاد وحمزة عبد الكريم وهادي رياض والسلوفيني جراديشار الذي رحل إلى الدوري المجري على سبيل الإعارة بنية البيع النهائي.

كما تخلّف إمام عاشور عن السفر مع البعثة بشكل مُفاجئ قبل إقلاع الطائرة بساعات قليلة دون أسباب معلومة أو تفسير من النادى.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة البداية لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز، مساء يوم السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت أبوظبي، على ملعب «أمان» بزنجبار.

وستذاع مباراة الأهلي بث مباشر أمام يانج أفريكانز، عن طريق قنوات بي إن سبورتس، عبر قناة bein sports2، الراعي الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس التعليق على مباراة الأهلي ويانج أفريكانز إلى المعلق المصري علي محمد علي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز

سيكون التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا مكونا من:

ـ حراسة المرمى: محمد الشناوي

ـ خط الدفاع: محمد هاني، أحمد نبيل كوكا، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم

ـ خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية، محمد بن رمضان، أحمد مصطفى زيزو، محمود حسن تريزيجيه

ـ خط الهجوم: مروان عثمان