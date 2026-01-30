كشف الإعلامي أحمد حسن، عن شكوى لاعبي النادي الأهلي في معسكر الفريق بتنزانيا استعدادا لمواجهة يانج افريكانز في دوري أبطال افريقيا.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “بعثة الأهلي تشكو من ارتفاع درجة الحرارة في تنزانيا وطبيب الفريق نصح اللاعيبة بتناول السوائل والعصائر”.

ويستعد فريق النادى الأهلى لمواجهة يانج افريكانز غدا السبت في إطار منافسات الجوله الرابعه لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق المباراة غدا السبت المقبل في تمام الساعه الثالثه عصرا بتوقيت القاهرة.

ويسعي الاهلي المتوج ب 12 لقب لبطولة دوري ابطال افريقيا لحسم التأهل لـ الدور ربع النهائي خاصة في ظل صداراته للمجموعه برصيد 7 نقاط .