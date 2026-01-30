رسائل قوية لتوروب والشناوي قبل مواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا

وجه الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمد الشناوي قائد الفريق رسائل قوية قبل ساعات من مواجهة يانج افريكانز المقرر لها مساء غد السبت في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع مضيفه يانج أفريكانز التنزاني، غدا السبت، في الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر نادي القرن في أفريقيا ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه يانج أفريكانز، فيما يتواجد الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطتين، قبل لقائهما في ذات الجولة بالجزائر.

وقال توروب أنه لا أحد فوق الفريق مهما كان اسمه ، في تعليق له علي أزمة رفض إمام عاشور لاعب الوسط مصاحبة فريقه في رحلة تنزانيا.

وأضاف توروب أن إمام عاشور أخطا حين لم ينضم لبعثة الفريق المسافرة لتنزانيا، مضيفا أنه أكد منذ اليوم الأول له بالأهلي بأنه لا أحد فوق الفريق، مما استلزام توقيع العقوبة علي أمام عاشور، معتبرًا أن هذا الأمر كاف في الوقت الحالي.

وكان الأهلي عاقب إمام عاشور، أمس الخميس، بغرامة قدرها 5ر1 مليون جنيه مصري والإيقاف لمدة أسبوعين، مع تدريبه منفردا خلال فترة إيقافه.

وأوضح مدرب الأهلي أنه يأمل في التواجد مستقبلا مع أسرته لقضاء إجازته هناك، موضحًا في الوقت ذاته أن تواجده الحالي يأتي في إطار مهمة الفريق بمواجهة يانج أفريكانز التنزاني.

وشدد أن الأهلي قدم مباريات جيدة خلال الفترة الماضية، ونجح في تسجيل أهداف مميزة، مما ساهم في خلق حالة من الثقة الكبيرة لدى اللاعبين، مشيرًا إلى أن مباراة الذهاب أمام يانج أفريكانز، التي انتهت بفوز الفريق الأحمر 2 / صفر بالاسكندرية، يوم الجمعة الماضي، شهدت أداء جيدا وتسجيل هدفين مع إهدار عدد كبير من الفرص.

وقال أن موقف الأهلي في المجموعة مميز، ويتبقى له ثلاث مباريات، تبدأ بمباراة الغد، والتي يتوقع أن تكون صعبة في ظل امتلاك المنافس عناصر مميزة، مؤكدًا ضرورة اللعب من أجل الفوز للاستمرار في صدارة المجموعة.

وأضاف أن فريقه قدم مباراة جيدة في لقاء الذهاب أمام يانج أفريكانز، رغم عودة الدوليين قبلها بـ72 ساعة فقط بعد المشاركة في كأس الأمم الإفريقية، ورغم ذلك ظهر الفريق بشكل مميز في لقاء الذهاب وفي الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الأهلي وصل إلى جاهزية جيدة استعدادًا لمباراة الغد، وأن جميع اللاعبين جاهزون ويقاتلون لتقديم أفضل ما لديهم.

فيما أكد محمد الشناوي حارس المرمي ان فريقه سيواجه منافسا محترما وقويا للغاية ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وقال الشناوي إن خوض المباريات عقب العودة من المشاركة مع المنتخب في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب كانت صعبة، لكن الأداء يشهد تحسنًا مستمرًا، مؤكدًا أن لاعبي الأهلي دائمًا ما يسعون لتحقيق الفوز.

وأضاف أن الأهلي يواجه منافسا محترما وقويا يقدم كرة قدم جيدة، مشددا على أن الهدف هو تحقيق الفوز في مباراة الغد من أجل حصد النقاط وتصدر المجموعة.

وأوضح أن الأهلي ناد اعتاد على حصد البطولات، موضحا أن حلم حياته كان اللعب بقميص الفريق الأحمر، ومع تحقيق هذا الحلم أدرك أن النظام داخل النادي بأكمله يعمل من أجل الفوز بالبطولات، مضيفا أن الفريق هو السبب الرئيسي في أي نجاح.

وشدد الشناوي على أن وجود عدد كبير من البطولات في خزائن النادي يفرض على كل لاعب مسؤولية استكمال المشوار وإضافة بصمته الخاصة، بالمشاركة في كتابة سطر جديد يضاف لتاريخ النادي وهذا الامر يتوارثه الجميع داخل الأهلي من لاعبين وإدارة ومسؤولين.

واختتم الشناوي تصريحاته بالتأكيد على أن الاهلي يفكر دائما في المستقبل، مشيرًا إلى أن اللعب في تنزانيا يكون صعبًا بسبب الطقس والجماهير والمنافس، إلا أن الأهلي حضر من أجل الفوز وتحقيق الانتصار في كل مباراة.