الليلة.. الأهلي يواجه الزمالك في نهائي دوري المرتبط لكرة الطائرة

تقام مساء اليوم الجمعة مباراة الأهلي والزمالك فى نهائي دوري الكمرتبط لكرة الطائرة على صالة زويل بمدينة السادس من أكتوبر لتحديد بطل الدوري.



وتنطلق مباراة فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي أمام نظيره الزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة في نهائي دوري المرتبط للموسم المحلي 2025-2026 على صالة زويل بالسادس من أكتوبر.



وتذاع مباراة فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي أمام نظيره الزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة في نهائي دوري المرتبط للموسم المحلي 2025-2026 على صالة زويل بالسادس من أكتوبر عبر قناة أون تايم سبورت.



ويدخل الأهلي اللقاء متصدرا البطولة برصيد 15 نقطة بينما يمتلك الزمالك 13 نقطة، حيث يطمح فريق طائرة الأهلي في تحقيق اللقب الثاني هذا الموسم بعد حصد السوبر المحلي علي حساب غريمه التقليدي الزمالك.



بينما يسعي فريق الزمالك لمصالحة جماهيره في تحقيق اللقب بعد خسارة السوبر المحلي.