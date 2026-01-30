الأهلي بالزي التقليدي أمام يانج أفريكانز غدا

أسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الفسفوري.

وانعقد اليوم الجمعة الإجتماع الفني لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين عصر غدٍ السبت ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.



ويلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز في الثالثة من عصر غدٍ السبت على استاد أماني بجزيرة زانزبار في تنزانيا، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.