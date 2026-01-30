قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإسكان تُعد تقريرا بالفيدوجراف عن أنشطتها من 25/1/2026 حتى 28/1/2026
أودي تودع عصر الشاشات وتعيد الأزرار والمفاتيح التقليدية
درع واقي للاستثمار.. أسعار سبائك الفضة اليوم
أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-01-2026 في السعودية
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة
صدام مصري تونسي في نهائي أمم أفريقيا لليد
سيطرة إنجليزية وبطاقات مفاجئة.. كل السيناريوهات قبل سحب قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا
تحصين 4517 كلبا ضد مرض السعار وتعقيم 445.. إنفوجراف
تأهل مبكر أم انتظار الجولة الأخيرة؟.. بيراميدز على أعتاب ربع النهائي وسيناريوهات الحسم مطروحة
يقترب من 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب يقفز اليوم الجمعة 30 يناير
من نجم مؤثر إلى لاعب موقوف.. سلسلة أزمات لا تنتهي في مسيرة إمام عاشور مع الأهلي
السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات رئاسة حزب الوفد
رياضة

إمام عاشور مش أول واحد.. الغندور يثير الجدل بشأن تغيب اللاعبين في الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور
سارة عبد الله

طرح الإعلامي خالد الغندور، تساؤلا للجمهور بشأن أزمة تغيب اللاعبين عن السفر في معسكرات النادي الأهلي.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: “لأصحاب الذاكرة القوية مين من اللاعبين اللي لم يذهبوا للمطار للسفر مع الفريق علي فكرة إمام عاشور مش اول واحد حصلت قبل كده”.

خالد الغندور

وقرر الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، إيقاف اللاعب لمدة أسبوعين، وتغريمه مليونًا ونصف المليون جنيه، مع خضوعه لتدريبات منفردة طوال فترة الإيقاف.

ويستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وغاب عاشور عن مرافقة بعثة الأهلي في تنزانيا رغم اختياره ضمن قائمة المباراة من جانب المدير الفني الدنماركي ييس توروب، ما فتح باب التساؤلات حول أسباب غيابه المفاجئ.

خالد الغندور النادي الأهلي إمام عاشور

