إمام عاشور مش أول واحد.. الغندور يثير الجدل بشأن تغيب اللاعبين في الأهلي

طرح الإعلامي خالد الغندور، تساؤلا للجمهور بشأن أزمة تغيب اللاعبين عن السفر في معسكرات النادي الأهلي.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: “لأصحاب الذاكرة القوية مين من اللاعبين اللي لم يذهبوا للمطار للسفر مع الفريق علي فكرة إمام عاشور مش اول واحد حصلت قبل كده”.

خالد الغندور

وقرر الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، إيقاف اللاعب لمدة أسبوعين، وتغريمه مليونًا ونصف المليون جنيه، مع خضوعه لتدريبات منفردة طوال فترة الإيقاف.

ويستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وغاب عاشور عن مرافقة بعثة الأهلي في تنزانيا رغم اختياره ضمن قائمة المباراة من جانب المدير الفني الدنماركي ييس توروب، ما فتح باب التساؤلات حول أسباب غيابه المفاجئ.