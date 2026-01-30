خالد الغندور يوجه رسالة غامضة عبر فيسبوك

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة غامضة في منشور شاركه عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب الغندور: "فيه حاجات كثير بتحصل في حياتنا بتمر علينا وبنتعلم منها وبنصبر لغاية لما ربنا بيورينا أياته فيها وبيعرفنا ان الصح والحق والعدل مهما تأخر ولكن هييجي هييجي بقدرة الله وحكمته".

خالد الغندور

وأثار الإعلامي خالد الغندور، الجدل بشأن أزمة إمام عاشور مع الأهلي، موضحا موقف عبد الله السعيد مع الزمالك عقب إصابته.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: “عبد الله السعيد اللي عنده ٤٠ سنة مصاب في ماتش زيسكو ولم يسافر جنوب افريقيا مع الزمالك ماتش كايزر تشيفز بسبب الاصابة اللي اتغير بسببها ودلوقتي رجع لو انت عايزه زعلان عشان فلوسه نمشيها عشان تبقي مبسوط”.