درع واقي للاستثمار.. أسعار سبائك الفضة اليوم
أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-01-2026 في السعودية
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة
صدام مصري تونسي في نهائي أمم أفريقيا لليد
سيطرة إنجليزية وبطاقات مفاجئة.. كل السيناريوهات قبل سحب قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا
تحصين 4517 كلبا ضد مرض السعار وتعقيم 445.. إنفوجراف
تأهل مبكر أم انتظار الجولة الأخيرة؟.. بيراميدز على أعتاب ربع النهائي وسيناريوهات الحسم مطروحة
يقترب من 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب يقفز اليوم الجمعة 30 يناير
من نجم مؤثر إلى لاعب موقوف.. سلسلة أزمات لا تنتهي في مسيرة إمام عاشور مع الأهلي
السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات رئاسة حزب الوفد
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية
أول تعليق من توروب على أزمة إمام عاشور
رياضة

محمد الشناوي: مباراة يانج أفريكانز صعبة ونسعي لتحقيق الفوز

النادي الأهلي
يسري غازي

أكد محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد منذ قليل للحديث عن مباراة يانج أفريكانز أن خوض المباريات عقب العودة من المشاركة مع المنتخب في كأس الأمم كانت صعبة.

تابع الشناوي: أداء لاعبو النادي الأهلي يشهد تحسنا مؤكدًا أن لاعبي الأهلي دائمًا ما يسعون لتحقيق الفوز.
 

وقال محمد الشناوي أن النادي الأهلي يواجه منافسًا محترمًا وقويًا يقدم كرة قدم جيدة، مشددًا على أن الهدف هو تحقيق الفوز في مباراة الغد من أجل حصد النقاط وتصدر المجموعة.

وأشار كابتن الفريق إلى أن الأهلي نادٍ اعتاد على حصد البطولات، موضحًا أن حلم حياته كان اللعب بقميص الأهلي، ومع تحقيق هذا الحلم أدرك أن النظام داخل النادي بأكمله يعمل من أجل الفوز بالبطولات، وأن الفريق هو السبب الرئيسي في أي نجاح.

وأضاف أن وجود عدد كبير من البطولات في خزائن النادي يفرض على كل لاعب مسئولية استكمال المشوار وإضافة بصمته الخاصة، بالمشاركة في كتابة سطر جديد يضاف لتاريخ النادي وهذا الأمر يتوارثه الجميع داخل الأهلي من لاعبين وإدارة ومسئولين.

واختتم الشناوي تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يفكر دائمًا في المستقبل، مشيرًا إلى أن اللعب في تنزانيا يكون صعبًا بسبب الطقس والجماهير والمنافس، إلا أن الأهلي حضر من أجل الفوز وتحقيق الانتصار في كل مباراة.

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

مستريح السيارات

تسليم مستريح السيارات لمصر .. من هو أمير الهلالي نصاب الـ 2 مليار؟

شوبير

شوبير: إذا لم يحضر إمام عاشور التدريبات اليوم تنتهي مسيرته مع الأهلي

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

إمام عاشور

شوبير يكشف حقيقة دور وكيل إمام عاشور في الأزمة

مهيب عبد الهادي

3 لاعبين قنبلة موقوتة.. مهيب عبد الهادي يحذر الأهلي من تكرار أزمة إمام عاشور

امام عاشور

مهيب عبدالهادي: الدوري الأمريكي كلمة السر في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

إمام عاشور

عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور

صحة الشرقية

زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

وصفات طبيعية للبشرة

وصفات طبيعية لتجديد خلايا البشرة

زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

إيران.. 3 شروط أمريكية قبل اندلاع الحرب

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

وصفات طبيعية لتجديد خلايا البشرة

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد