محمد الشناوي: مباراة يانج أفريكانز صعبة ونسعي لتحقيق الفوز

أكد محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد منذ قليل للحديث عن مباراة يانج أفريكانز أن خوض المباريات عقب العودة من المشاركة مع المنتخب في كأس الأمم كانت صعبة.

تابع الشناوي: أداء لاعبو النادي الأهلي يشهد تحسنا مؤكدًا أن لاعبي الأهلي دائمًا ما يسعون لتحقيق الفوز.



وقال محمد الشناوي أن النادي الأهلي يواجه منافسًا محترمًا وقويًا يقدم كرة قدم جيدة، مشددًا على أن الهدف هو تحقيق الفوز في مباراة الغد من أجل حصد النقاط وتصدر المجموعة.



وأشار كابتن الفريق إلى أن الأهلي نادٍ اعتاد على حصد البطولات، موضحًا أن حلم حياته كان اللعب بقميص الأهلي، ومع تحقيق هذا الحلم أدرك أن النظام داخل النادي بأكمله يعمل من أجل الفوز بالبطولات، وأن الفريق هو السبب الرئيسي في أي نجاح.



وأضاف أن وجود عدد كبير من البطولات في خزائن النادي يفرض على كل لاعب مسئولية استكمال المشوار وإضافة بصمته الخاصة، بالمشاركة في كتابة سطر جديد يضاف لتاريخ النادي وهذا الأمر يتوارثه الجميع داخل الأهلي من لاعبين وإدارة ومسئولين.



واختتم الشناوي تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يفكر دائمًا في المستقبل، مشيرًا إلى أن اللعب في تنزانيا يكون صعبًا بسبب الطقس والجماهير والمنافس، إلا أن الأهلي حضر من أجل الفوز وتحقيق الانتصار في كل مباراة.