قبل انطلاقها اليوم.. كل ما تحتاج معرفته عن قرعة الملحق الإقصائي لدوري أبطال أوروبا

تقام اليوم الجمعة في سويسرا قرعة الملحق الإقصائي لدوري أبطال أوروبا لتحديد منافسي الفرق الـ16 المتأهلة من مرحلة الدوري في المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين بعد أن ضمنت الفرق الثمانية الأولى التأهل مباشرة إلى دور الـ16، لتجنب ضغط المباريات في شهر فبراير.

ومن المقرر أن تلعب مباريات الذهاب للملحق يومي 17 و18 فبراير، فيما تقام مباريات الإياب بعد أسبوع واحد من تلك المواجهات، مع أفضلية للفرق المصنفة باستضافة مباراة الإياب على أرضها.

كيف تعمل قرعة الملحق؟

وفقا لتقارير هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، يتم تقسيم الفرق المشاركة في الملحق إلى مجموعتين:

فرق مصنفة: المراكز من 9 إلى 16.

فرق غير مصنفة: المراكز من 17 إلى 24.

وسيتم سحب كل فريق مصنف لمواجهة فريق غير مصنف، بحيث تلعب الفرق المصنفة مباراة الإياب على أرضها.

مثال عملي: نيوكاسل الذي أنهى مرحلة الدوري في المركز الـ11 أصبح ضمن الفرق المصنفة ليواجه أحد الفريقين غير المصنفين: موناكو (21) أو كاراباخ (22)، بينما باريس سان جيرمان (المركز 12) ضمن الفريق المصنف الآخر.

ويتأهل الفائزون الثمانية من مباريات الملحق للانضمام إلى الفرق الثمانية الأولى في جدول الدوري، لتبدأ منافسات دور الـ16 بنظام الإقصاء المباشر ذهابا وإيابا، كما هو الحال في الملحق، مع أفضلية الفرق المصنفة في استضافة مباراة الإياب.

تغيير مهم في تصنيف المراحل المقبلة

لأول مرة هذا الموسم، سيؤثر ترتيب الفرق في مرحلة الدوري أيضًا على تصنيف ربع النهائي ونصف النهائي، حيث:

الفرق التي أنهت الدوري في المراكز من 1 إلى 4 ستُصنف في ربع النهائي وتستضيف مباراة الإياب.

الفريقان الأول والثاني في الترتيب العام سيصنفان أيضًا في نصف النهائي، وإذا خرج فريق مصنف، يرث الفريق الذي أقصاه تصنيفه.

مواعيد المباريات المتبقية

قرعة دور الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي والنهائي: 27 فبراير.

دور الـ16: 10-11 و17-18 مارس.

ربع النهائي: 7-8 و14-15 أبريل.

نصف النهائي: 28-29 أبريل و5-6 مايو.

النهائي: 30 مايو.