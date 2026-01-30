قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
درع واقي للاستثمار.. أسعار سبائك الفضة اليوم
أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-01-2026 في السعودية
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة
صدام مصري تونسي في نهائي أمم أفريقيا لليد
سيطرة إنجليزية وبطاقات مفاجئة.. كل السيناريوهات قبل سحب قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا
تحصين 4517 كلبا ضد مرض السعار وتعقيم 445.. إنفوجراف
تأهل مبكر أم انتظار الجولة الأخيرة؟.. بيراميدز على أعتاب ربع النهائي وسيناريوهات الحسم مطروحة
يقترب من 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب يقفز اليوم الجمعة 30 يناير
من نجم مؤثر إلى لاعب موقوف.. سلسلة أزمات لا تنتهي في مسيرة إمام عاشور مع الأهلي
السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات رئاسة حزب الوفد
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية
أول تعليق من توروب على أزمة إمام عاشور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل انطلاقها اليوم.. كل ما تحتاج معرفته عن قرعة الملحق الإقصائي لدوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

تقام اليوم الجمعة في سويسرا قرعة الملحق الإقصائي لدوري أبطال أوروبا لتحديد منافسي الفرق الـ16 المتأهلة من مرحلة الدوري في المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين بعد أن ضمنت الفرق الثمانية الأولى التأهل مباشرة إلى دور الـ16، لتجنب ضغط المباريات في شهر فبراير.

ومن المقرر أن تلعب مباريات الذهاب للملحق يومي 17 و18 فبراير، فيما تقام مباريات الإياب بعد أسبوع واحد من تلك المواجهات، مع أفضلية للفرق المصنفة باستضافة مباراة الإياب على أرضها.

كيف تعمل قرعة الملحق؟

وفقا لتقارير هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، يتم تقسيم الفرق المشاركة في الملحق إلى مجموعتين:

فرق مصنفة: المراكز من 9 إلى 16.

فرق غير مصنفة: المراكز من 17 إلى 24.

وسيتم سحب كل فريق مصنف لمواجهة فريق غير مصنف، بحيث تلعب الفرق المصنفة مباراة الإياب على أرضها.

مثال عملي: نيوكاسل الذي أنهى مرحلة الدوري في المركز الـ11 أصبح ضمن الفرق المصنفة ليواجه أحد الفريقين غير المصنفين: موناكو (21) أو كاراباخ (22)، بينما باريس سان جيرمان (المركز 12) ضمن الفريق المصنف الآخر.

ويتأهل الفائزون الثمانية من مباريات الملحق للانضمام إلى الفرق الثمانية الأولى في جدول الدوري، لتبدأ منافسات دور الـ16 بنظام الإقصاء المباشر ذهابا وإيابا، كما هو الحال في الملحق، مع أفضلية الفرق المصنفة في استضافة مباراة الإياب.

تغيير مهم في تصنيف المراحل المقبلة

لأول مرة هذا الموسم، سيؤثر ترتيب الفرق في مرحلة الدوري أيضًا على تصنيف ربع النهائي ونصف النهائي، حيث:

الفرق التي أنهت الدوري في المراكز من 1 إلى 4 ستُصنف في ربع النهائي وتستضيف مباراة الإياب.

الفريقان الأول والثاني في الترتيب العام سيصنفان أيضًا في نصف النهائي، وإذا خرج فريق مصنف، يرث الفريق الذي أقصاه تصنيفه.

مواعيد المباريات المتبقية

قرعة دور الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي والنهائي: 27 فبراير.

دور الـ16: 10-11 و17-18 مارس.

ربع النهائي: 7-8 و14-15 أبريل.

نصف النهائي: 28-29 أبريل و5-6 مايو.

النهائي: 30 مايو.

قرعة الملحق الإقصائي دوري أبطال أوروبا قرعة دوري الابطال موعد قرعة دوري الابطال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

مستريح السيارات

تسليم مستريح السيارات لمصر .. من هو أمير الهلالي نصاب الـ 2 مليار؟

شوبير

شوبير: إذا لم يحضر إمام عاشور التدريبات اليوم تنتهي مسيرته مع الأهلي

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

إمام عاشور

شوبير يكشف حقيقة دور وكيل إمام عاشور في الأزمة

مهيب عبد الهادي

3 لاعبين قنبلة موقوتة.. مهيب عبد الهادي يحذر الأهلي من تكرار أزمة إمام عاشور

امام عاشور

مهيب عبدالهادي: الدوري الأمريكي كلمة السر في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

إمام عاشور

عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور

ترشيحاتنا

الأوقاف تفتتح 53 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

الأوقاف تفتتح 53 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

"بطولات لا تنسى.. وفضل ليلة النصف من شعبان".. موضوع خطبة الجمعة اليوم

بطولات لا تنسى.. وفضل ليلة النصف من شعبان.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة اليوم 30 يناير 2026

موعد صلاة الجمعة اليوم 30 يناير 2026

بالصور

زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

إيران.. 3 شروط أمريكية قبل اندلاع الحرب

إيران
إيران
إيران

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي
الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي
الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

وصفات طبيعية لتجديد خلايا البشرة

وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة

فيديو

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد