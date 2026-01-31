قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

خروج 9 مصابين من مستشفى القصير عقب حادث تصادم بطريق القصير–قفط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

قال مصدر طبي إن 9 مصابين من أصل 14 مصابًا في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل بطريق منطقة الفواخير على طريق القصير–قفط، جنوب محافظة البحر الأحمر، غادروا مستشفى القصير المركزي عقب تلقيهم العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة، أن هناك 5 حالات ما زالت تخضع للعلاج داخل المستشفى، من بينها حالات تستدعي تدخلاً جراحيًا، مؤكدًا أن حالتهم الصحية مستقرة حتى الآن.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وقوع حادث تصادم، أمس الجمعة، بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بطريق القصير–قفط بمنطقة الفواخير، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين بإصابات متفرقة.

وكانت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر قد تلقت إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى القصير المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من مالك عثمان عبد الباسط، بالإضافة إلى جثتين مجهولتي الهوية، تم إيداعهما مشرحة مستشفى القصير المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

فيما شملت قائمة المصابين: أحمد محمود سيد، رحمة حسني ناجح، هنا حسني ناجح، مريم عثمان عبد الباسط، نوال أحمد سيد، رودينا أحمد عبده، عفاف عثمان محمود، محمد طه ضمران، الحسين عبد الرحيم محمد، حنان جميل محسن، أسامة إبراهيم علي، جمال أحمد سيد، عايدة هلال منوفي، وانتصار عبد السميع.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبيان أسباب وقوع الحادث.

