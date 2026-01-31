عودة دي يونج وكانسيلو.. برشلونة يعلن قائمته لمواجهة إلتشي

أعلن المدرب الألماني هانز فليك عن قائمة فريقه برشلونة لمواجهة إلتشي، اليوم على ملعب "مارتينيز فاليرو"، في مباراة يسعى من خلالها النادي الكتالوني لتعزيز صدارته للدوري الإسباني وتوسيع الفارق إلى أربع نقاط مع أقرب منافسيه ريال مدريد.

وشهدت القائمة عودة الثنائي فرينكي دي يونج وجواو كانسيلو، حيث غاب دي يونج عن المباراة الأوروبية أمام كوبنهاجن بسبب الإيقاف، بينما لم يتمكن كانسيلو من المشاركة لعدم قيده في قائمة البطولة القارية.

وفي المقابل، سيغيب عن برشلونة في لقاء اليوم الثلاثي بيدري وجافي وأندرياس كريستنسن بسبب الإصابة، ما يزيد العبء على لاعبي الفريق المتبقين.

وتضم قائمة برشلونة لمواجهة إلتشي اللاعبين التاليين:

حراسة المرمى: خوان جارسيا، تشيزني، كوشين

خط الدفاع: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، جول كوندي، إريك جارسيا

خط الوسط: فيرمين لوبيز، مارك كاسادو، داني أولمو، فرينكي دي يونج، مارك برنال

خط الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا، ماركوس راشفورد، روني باردجي.

إلتشي