خسائر حريق مخبز بالمنوفية.. تضرر 6 أكشاك وعطل في شبكة المياه

شهدت مدينة منوف في محافظة المنوفية، عطل في شبكة المياه بشارع بورسعيد بمنوف وذلك عقب حريق مخبز و6 أكشاك وانفجار أسطوانات غاز داخل المخبز.

وتابع وليد سالم رئيس مركز ومدينة منوف، اصلاح عطل مياه بشارع بورسعيد بمدينه منوف من خلال فرع شركه مياه الشرب والصرف الصحي بمنوف برئاسة المهندس احمد القواس رئيس الفرع ، بحضور فرج عز الدين نائب رئيس المركز والمدينة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء في محافظة المنوفية من إنقاذ مدينة منوف من حريق مروع بدأ داخل مخبز في منتصف المدينة وامتد إلى الأكشاك المجاورة.

وفوجئ الأهالي باندلاع الحريق داخل المخبز وتصاعد ألسنة النيران وانفجار إحدى أسطوانات البوتاجاز داخل المخبز وامتد الحريق إلى الأكشاك الصاج المجاورة للمخبز وهي محلات عطارة وبقالة.

وعلى الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وتبين امتداد الحريق إلى 6 أكشاك مقامة بالصاج مجاورة للمخبز.

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة منوف بنشوب حريق هائل داخل مخبز بمدينة منوف.

وعلى الفور تم السيطرة على الحريق دون إصابات بشرية.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.