طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق، في 15 دقيقة، في ظل زحمة الحياة وضيق الوقت، يبحث الكثيرون عن وجبات سريعة لا تتطلب تجهيزات طويلة أو أطباق متعددة، وفي الوقت نفسه تكون مشبعة ولذيذة الطعم.

ومن هنا جاءت فكرة مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق، واحدة من أذكى الوصفات التي انتشرت مؤخرًا، نظرًا لأنها توفر الوقت والجهد، وتخرج بطعم قريب جدًا من طعم المطاعم، للشيف سارة الحافظ.

الميزة الحقيقية في الوصفة دي إنها:

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق.. وجبة ذكية بطعم المطاعم في 15 دقيقة

من غير سلق مسبق

من غير أطباق كثيرة

ومن غير مجهود والوقوف ساعة أمام البوتجاز

لماذا مكرونة الطاسة الواحدة؟

لأنها ببساطة:

حل سريع للغدا أو العشا

تناسب للطلبة والموظفين

اقتصادية ومكوناتها متاحة

ممكن تتعمل بأكتر من طعم حسب الموجود في البيت

والمفاجأة؟

المكرونة بتستوي في نفس الصوص، فبتتشرب النكهة كلها وتطلع غنية وطعمها أقوى.

المكونات طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق.. وجبة ذكية بطعم المطاعم في 15 دقيقة

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق.. وجبة ذكية بطعم المطاعم في 15 دقيقة

نصف كيلو مكرونة قلم أو سباجيتي حسب المتاح

2 ملعقة زيت

بصلة متوسطة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

ثمرة فلفل رومي مقطعة

كوب عصير طماطم

ملعقة صلصة

2 كوب ماء أو شوربة

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

بابريكا

رشة شطة اختياري

أي إضافة حسب المتوفر:

فراخ مسلوقة – لانشون – تونة – بسطرمة – خضار

طريقة التحضير خطوة بخطوة

على طاسة واسعة وعميقة، سخني الزيت على نار متوسطة.

ضيفي البصل وقلبيه لحد ما يذبل ويطلع ريحته.

أضيفي الثوم والفلفل وقلبي ثواني من غير ما يتحرقوا.

ضيفي عصير الطماطم والصلصة وقلبي كويس.

تبلي بالملح والفلفل الأسود والبابريكا والشطة.

لما الصوص يغلي، ضيفي المكرونة ناشفة من غير سلق.

قلبي المكرونة في الصوص كويس علشان تتغلف بالنكهة.

أضيفي الماء أو الشوربة، وغطي الطاسة.

سيبيها على نار متوسطة، وقلبي كل شوية علشان المكرونة ما تلزقش.

بعد حوالي 10–12 دقيقة، هتلاقي المكرونة استوت والصوص اتقل.

لو حابة تضيفي فراخ أو لانشون، ضيفيهم قبل آخر دقيقتين وقلبي.

سر الطعم الحلو

استخدمي طاسة واسعة علشان المكرونة تستوي بالتساوي

ما تزوديش المية مرة واحدة

التقليب كل شوية مهم جدًا

لو حابة طعم مطاعم، رشة زعتر أو ريحان في الآخر بتفرق جدًا

أفكار متنوعة

مكرونة طاسة واحدة بالفراخ

مكرونة طاسة واحدة بالبسطرمة

مكرونة طاسة واحدة بالخضار للدايت

مكرونة طاسة واحدة بالجبنة والمشروم

نفس الطريقة، بس بتغيّري الإضافة.

هل الوصفة مناسبة للدايت؟

نعم، لو: