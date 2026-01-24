قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواقيت الصلاة في أسوان اليوم السبت 24-1-2026
قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار
أعمال قبل الفجر في شعبان.. 10 عبادات تدخلك الجنة دون عذاب
إيران: الجيش مستعد لأسوأ السيناريوهات وانهيار الدولة سيؤدي لمشكلات إقليمية
الأهلي رفض استغلال الشرط الجزائي لتعزيز موقفه التفاوضي بصفقة الفاخوري
سلوت يكشف موقف محمد صلاح من مواجهة بورنموث بالدوري الإنجليزي
أستاذ مياه: فاقد البخر أخطر من التخزين في السد الإثيوبي
موعد مباراة الأهلي القادمة أمام وادي دجلة فى الدوري والقناة الناقلة
بث القتـ.ل على الإنترنت.. محاكمة المتهمين بقضية فتى الدارك ويب اليوم
غرامات تصاعدية.. مجلس النواب يناقش قانون مواجهة سرقة الكهرباء الإثنين
سعر الدولار اليوم السبت 24-1-2026 في مصر
بالصور

وصفة سريعة وصحية.. طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10دقائق

أسماء عبد الحفيظ

طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق، في زحمة اليوم ومشاغل الحياة، غالبًا ما نبحث عن وجبات سريعة، صحية، ولذيذة بدون الحاجة للانتظار ساعات طويلة في المطبخ.

طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق – وصفة سريعة وصحية

من أفضل الخيارات التي تجمع بين السرعة والطعم الرائع هي المكرونة بالجبن والسبانخ، وصفة اقتصادية وسهلة التحضير، تصلح كغداء أو عشاء سريع، وتجعل طبقك يبدو جذابًا، للشيف رباب العمدة.

المكونات المطلوبة لعمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق

  • 200 جرام مكرونة أي نوع تحبينه
  • 2 كوب سبانخ طازجة
  • 100 جرام جبن كريمي
  • 2 ملعقة زيت زيتون
  • 2 فص ثوم مفروم
  • رشة ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
  • جبن مبشور للوجه

هذه المكونات بسيطة ومتوفرة في أي منزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة جدًا ولا تتطلب أي خبرة كبيرة في الطبخ.

طريقة التحضير خطوة بخطوة

  • في وعاء كبير، اغلي كمية كافية من الماء المملح.
  • أضيفي المكرونة واتركيها حتى تنضج تمامًا حوالي 8 دقائق حسب نوع المكرونة بعد النضج، صفيها من الماء واتركيها جانبًا.
  • في مقلاة واسعة، سخني زيت الزيتون على نار متوسطة.
  • ثم أضيفي الثوم المفروم وحركيه لمدة دقيقة حتى تظهر رائحته. بعدها أضيفي السبانخ الطازجة وقلبيها حتى تذبل تمامًا، مع الاحتفاظ بلونها الأخضر الزاهي.
  • أضيفي المكرونة المسلوقة إلى المقلاة مع السبانخ والثوم، 
  • ثم أضيفي الجبن الكريمي وحركي جيدًا حتى تتجانس كل المكونات. يمكن تعديل كمية الجبن حسب الرغبة للحصول على قوام كريمي مناسب.

التقديم النهائي

انقلي المكرونة إلى طبق التقديم، ورشي القليل من الجبن المبشور على الوجه، وربما رشة فلفل أسود إضافية لإضافة لمسة جمالية وطعم مميز. يمكن تزيين الطبق ببضع أوراق سبانخ صغيرة لتصبح أكثر جذبًا للعين.

