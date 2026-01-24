وصفة سريعة وصحية.. طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10دقائق

طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق، في زحمة اليوم ومشاغل الحياة، غالبًا ما نبحث عن وجبات سريعة، صحية، ولذيذة بدون الحاجة للانتظار ساعات طويلة في المطبخ.

طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق – وصفة سريعة وصحية

من أفضل الخيارات التي تجمع بين السرعة والطعم الرائع هي المكرونة بالجبن والسبانخ، وصفة اقتصادية وسهلة التحضير، تصلح كغداء أو عشاء سريع، وتجعل طبقك يبدو جذابًا، للشيف رباب العمدة.

المكونات المطلوبة لعمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق

طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق

200 جرام مكرونة أي نوع تحبينه

2 كوب سبانخ طازجة

100 جرام جبن كريمي

2 ملعقة زيت زيتون

2 فص ثوم مفروم

رشة ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

جبن مبشور للوجه

هذه المكونات بسيطة ومتوفرة في أي منزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة جدًا ولا تتطلب أي خبرة كبيرة في الطبخ.

طريقة التحضير خطوة بخطوة

طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق

في وعاء كبير، اغلي كمية كافية من الماء المملح.

أضيفي المكرونة واتركيها حتى تنضج تمامًا حوالي 8 دقائق حسب نوع المكرونة بعد النضج، صفيها من الماء واتركيها جانبًا.

في مقلاة واسعة، سخني زيت الزيتون على نار متوسطة.

ثم أضيفي الثوم المفروم وحركيه لمدة دقيقة حتى تظهر رائحته. بعدها أضيفي السبانخ الطازجة وقلبيها حتى تذبل تمامًا، مع الاحتفاظ بلونها الأخضر الزاهي.

أضيفي المكرونة المسلوقة إلى المقلاة مع السبانخ والثوم،

ثم أضيفي الجبن الكريمي وحركي جيدًا حتى تتجانس كل المكونات. يمكن تعديل كمية الجبن حسب الرغبة للحصول على قوام كريمي مناسب.

التقديم النهائي

انقلي المكرونة إلى طبق التقديم، ورشي القليل من الجبن المبشور على الوجه، وربما رشة فلفل أسود إضافية لإضافة لمسة جمالية وطعم مميز. يمكن تزيين الطبق ببضع أوراق سبانخ صغيرة لتصبح أكثر جذبًا للعين.