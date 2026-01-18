قدم الشيف أحمد شرارة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان.

مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

المقادير (تكفي 4 أشخاص):

• مكرونة بينّي أو سباجيتي: 400 جرام

• لحم مفروم بقري: 500 جرام

• بصل مفروم ناعم: 1 حبة كبيرة (150 جرام)

• ثوم مفروم: 3 فصوص

• جزر مبشور ناعم: 1 حبة متوسطة (80 جرام)

• صلصة طماطم: 500 مل

• معجون طماطم: 2 ملعقة كبيرة (40 جرام)

• زيت زيتون: 3 ملاعق كبيرة

• زعتر ناشف: 1 ملعقة صغيرة

• ريحان طازج: ½ كوب مفروم خشن

• ملح: 1½ ملعقة صغيرة (أو حسب الذوق)

• فلفل أسود: ½ ملعقة صغيرة

• سكر: ½ ملعقة صغيرة (لتعديل الحموضة)

• موزاريلا مبشورة أو شرائح: 200 جرام

• ماء سلق المكرونة: ½ كوب عند الحاجة

طريقة التحضير لعمل مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان :

1. اسلق المكرونة في ماء مغلي مملح جيدًا ، واحتفظ بنصف كوب من ماء السلق.

2. في طاسة واسعة، سخّن زيت الزيتون، شوّح البصل حتى يذبل، ثم أضف الثوم وقلّب 30 ثانية.

3. أضف اللحم المفروم وقلّب حتى يتغير لونه ويتبخر السائل.

4. أضف الجزر، صلصة الطماطم، معجون الطماطم، الزعتر، الملح، الفلفل، والسكر.

5. اترك الصوص على نار هادئة 20–25 دقيقة حتى يثقل، ويمكن إضافة قليل من ماء سلق المكرونة عند الحاجة.

6. أضف الريحان الطازج وقلّب، ثم أضف المكرونة وامزج جيدًا.

7. أضف الموزاريلا، غطِّ الطاسة دقيقة–دقيقتين حتى تسيح وقدّم فورًا.

نصائح الشيف أحمد شراره:

- لتحسين النكهة، اترك صوص البولونيز يهدى 10 دقائق قبل التقديم.

- الموزاريلا تكون أفضل إذا أُضيفت في الآخر للحفاظ على قوام مطاطي مش زيتي.

- لو حابب طعم أعمق، أضف ملعقة صغيرة خل بلسميك في آخر التسوية.