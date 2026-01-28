هاتقبض امتى؟.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر فبراير 2026

مع اقتراب انتهاء شهر يناير رسميًا، يترقب ملايين المواطنين من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة معرفة موعد صرف معاش شهر فبراير 2026، خاصة بعد انتظام صرف مستحقات شهر يناير في منتصف الشهر، وفق الجدول المعتمد من وزارة التضامن الاجتماعي،

.

ويعد البرنامج أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية التي تعتمد عليها الأسر الأولى بالرعاية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر فبراير 2026

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن صرف معاش تكافل وكرامة شهر فبراير 2026، يبدأ اعتبارًا من يوم 15 من ذات الشهر.

على أن يستمر الصرف حتى نهاية الشهر، من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك والمنتشرة على مستوى الجمهورية.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

- الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي، من هنــــــا.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن المستفيدين.

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

- الضغط على كلمة استعلام.

- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:

- المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

- نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».

- حالة البطاقة «ساري تجميد / إيقاف».

- في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

- في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

يصرف معاش تكافل وكرامة، من خلال الأماكن التالية:

- ماكينات الصرف الآلي.

- مكاتب البريد.

- منافذ فوري وكروت ميزة.

- فروع بنك ناصر الاجتماعي بجميع أنحاء الجمهورية.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على معاشات تكافل وكرامة عن 65 عاما.

- ألا يكون رب الأسرة أو زوجته من الموظفين.

- يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

- يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة.

- أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

- أن يكون المتقدم على معاش تكافل وكرامة لا يمتلك أرض زراعية، ولا يمتلك سيارات أو عقارات.

- ألا يكون المتقدم يعمل بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

الفئات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة

يستهدف البرنامج عددًا من الفئات الأكثر احتياجًا، أبرزها:

ـ الأسر تحت خط الفقر ولديها أبناء في مراحل التعليم المختلفة

ـ كبار السن غير القادرين على العمل ولا يمتلكون معاشًا ثابتًا

ـ الأشخاص ذوو الإعاقة المستحقون للدعم

ـ المرأة المعيلة، والأرامل، والمطلقات

ـ الأيتام غير المكفولين.