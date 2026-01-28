قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار جمهوري بتعيين عدد من معاوني النيابة الإدارية
معلومات الوزراء: 72% من أصحاب الثروات المرتفعة يفضلون مصر للاستثمار العقاري
التعليم العالي: دعم نشر 14 ألف بحث علمي في مجلات دولية مرموقة
وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات إلا بعد التراجع عن التهديدات والمطالب المفرطة وغير المنطقية
نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 130 مواطنا في الضفة الغربية ويحقق معهم ميدانيا
بسبب تعنت الاحتلال.. مدير مجمع الشفاء بغزة يحذر من كارثة صحية جديدة
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل
التراويح بجزء كامل.. الجامع الأزهر يعلن خطة دعوية شاملة لشهر رمضان 1447هـ/2026
نجم توتنهام يتعرض لحادث سير قبل مواجهة فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا
سفير الهند: مصر بوابة إفريقيا وأوروبا وهدفنا جذب مليون سائح وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
استرداد 100 فدان من الأراضي المخالفة ببرج العرب وإزالة كافة التعديات
إصابة 25 شخصا في انقلاب سيارة عمال بوصلة أبو سلطان بالإسماعيلية
هاتقبض امتى؟.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر فبراير 2026

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة
خالد يوسف

مع اقتراب انتهاء شهر يناير رسميًا، يترقب ملايين المواطنين من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة معرفة موعد صرف معاش شهر فبراير 2026، خاصة بعد انتظام صرف مستحقات شهر يناير في منتصف الشهر، وفق الجدول المعتمد من وزارة التضامن الاجتماعي،

.

 ويعد البرنامج أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية التي تعتمد عليها الأسر الأولى بالرعاية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر فبراير 2026

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن صرف معاش تكافل وكرامة شهر فبراير 2026، يبدأ اعتبارًا من يوم 15 من ذات الشهر.

على أن يستمر الصرف حتى نهاية الشهر، من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك والمنتشرة على مستوى الجمهورية.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

- الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي، من هنــــــا.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن المستفيدين.

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

- الضغط على كلمة استعلام.

- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:

- المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

- نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».

- حالة البطاقة «ساري تجميد / إيقاف».

- في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

- في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

يصرف معاش تكافل وكرامة، من خلال الأماكن التالية:

- ماكينات الصرف الآلي.

- مكاتب البريد.

- منافذ فوري وكروت ميزة.

- فروع بنك ناصر الاجتماعي بجميع أنحاء الجمهورية.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على معاشات تكافل وكرامة عن 65 عاما.

- ألا يكون رب الأسرة أو زوجته من الموظفين.

- يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

- يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة.

- أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

- أن يكون المتقدم على معاش تكافل وكرامة لا يمتلك أرض زراعية، ولا يمتلك سيارات أو عقارات.

- ألا يكون المتقدم يعمل بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

الفئات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة

يستهدف البرنامج عددًا من الفئات الأكثر احتياجًا، أبرزها:

ـ الأسر تحت خط الفقر ولديها أبناء في مراحل التعليم المختلفة

ـ كبار السن غير القادرين على العمل ولا يمتلكون معاشًا ثابتًا

ـ الأشخاص ذوو الإعاقة المستحقون للدعم

ـ المرأة المعيلة، والأرامل، والمطلقات

ـ الأيتام غير المكفولين.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

مشغولات ذهبية

ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

محمود كهربا

100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة

الاهلي

الأهلي يحسم صفقة سوبر.. إبراهيم فايق: إمام عاشور رجل بمعني الكلمة

تشاومى

شاهد.. مواصفات أحدث محمول من تشاومى العالمية

عماد حمدي

في ذكرى وفاته.. ما لا تعرفه عن عماد حمدي صاحب الأداء الهادئ العميق

عرض

غدًا.. العرض المسرحي «ابن الأصول» ..تفاصيل

بالصور

زي المطاعم.. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

للخروج من العباءة الأمريكية.. مساعي أوروبية لإنشاء جيش مشترك

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

تتخلص من الديون أخيرًا.. 5 أبراج على موعد مع استقرار مادي وبدايات جديدة في فبراير

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

