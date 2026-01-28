بشرى لـ11.5 مليون مصري.. موعد صرف معاشات فبراير 2026

يترقب أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر فبراير2026 خاصة مع اقتراب شهر رمضان والذي يحل علينا في فبراير المقبل ، لتبدأ استعدادات الجميع لتجهيزات رمضان 2026 بعد صرف معاشات فبراير.

موعد صرف معاشات فبراير2026

بحسب الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، فمن المقرر صرف معاشات شهر فبراير2026 يوم الأحد المقبل الموافق ١ فبراير لما يقرب من 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وسيتم صرف المعاشات من خلال عدة منافذ وهي البريد المصري ، منافذ فوري ، ماكينات الصراف الآلي للبنوك.

هل توجد زيادة في معاشات شهر فبراير2026 ؟

ومن المقرر أن يبدأ صرف معاشات فبراي 2026 من يوم 1 فبراير 2026، ويستمر حتى نهاية الشهر، وفق منظومة مرنة تهدف إلى منع التكدس، وضمان حصول المستفيدين على مستحقاتهم بسهولة وأمان، على أن يتم صرف المستحقات المالية لأصحاب المعاشات الحاليين كما هي دون وجود أي زيادة فيها، إذ يتم إقرار زيادتهم في شهر يوليو المُقبل وذلك بحسب قانون التأمينات الاجتماعية المُوحد رقم 148 لسنة 2019.

زيادة المعاشات للمتقاعدين 2026

وبالنسبة لمن بلغوا السن القانوني في شهر يناير ومن سيبلغوا السن في شهر فبراير 2026 سيتم صرف المعاش لهم بالزيادة التي أعلنت عنها الهيئة والتي تكون كما يلي:

- الحد الأدنى للمعاش 1755 جنيهًا.

- الحد الأقصى للمعاش 13 ألفًا و360 جنيهًا.



طريقة الاستعلام عن معاشات شهر فبراير 2026

وبشأن الاستعلام عن معاشات شهر فبراير 2026 من خلال اتباع خطوات بسيطة.

1-الدخول على موقع هيئة التأمينات الاجتماعية.

2- ادخل على أيقونة صاحب المعاش.

3- ادخل على الخدمات التأمينية.

4- الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

5- ادخل الرقم القومى لصاحب المعاش.

6- اضغط على الاستعلام.

7- تظهر لك البيانات الأساسية لملف صاحب المعاش وكافة المعلومات.

زيادة المعاشات 2026

يذكر أنه تم تطبيق زيادة المعاشات فى مصر اعتبارًا من بداية يوليو 2025، وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل الحكومة، حيث تم إقرار زيادة المعاشات بنسبة 15%، وذلك ضمن خطة موسعة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.