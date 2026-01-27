تأمين صحي للسيدات.. تعرفي على شروط الاشتراك والاستحقاق للمعاشات

مع تزايد الاهتمام بالحماية الاجتماعية للسيدات، كشف إبراهيم أبوالعطا، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، تفاصيل نظام معاش ربات البيوت الذي يمنح النساء فرصة تأمين أنفسهن ماليًا بعد التقاعد، مع مراعاة قدرات كل مشتركة وخياراتها المالية.

النظام يعتمد على ثلاث شرائح اشتراك يمكن اختيار الأنسب منها، ويُحتسب المعاش في نهاية الخدمة بناءً على الشريحة التي تم الاشتراك عليها، مع توفير تأمين صحي شامل كجزء من المزايا.

آلية الاشتراك والقيمة التأمينية

وأوضح أبوالعطا، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON، أن الحد الأدنى للاشتراك يبلغ حاليًا 2700 جنيه سنويًا، ويُعامل كمساهمة شهرية تأمينية للمشتركة، حيث تُحسب قيمة المعاش كنسبة من الأجر الذي تم الاشتراك عليه.

شروط السن ومدة الاشتراك

أكد أن الاشتراك متاح للنساء من 18 عامًا وحتى 45 عامًا، مع اشتراط مدة اشتراك لا تقل عن 15 سنة لاستحقاق المعاش عند بلوغ سن الستين، لضمان استمرارية الاستحقاق وفعالية النظام.

استثناءات خاصة بالوفاة

وأشار أبوالعطا إلى أن الأسرة تستحق المعاش بعد ثلاثة أشهر فقط من الاشتراك في حالة وفاة المشتركة، مع ضمان أن قيمة المعاش لا تقل عن 60% من قيمة الأجر المشترك عليه.

خطوات الاشتراك والمستندات المطلوبة

يمكن للراغبات في الاشتراك التوجه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية التابع لمحل السكن، وتقديم طلب بنموذج «1 س»، مرفقًا بالمستندات التالية: بطاقة الرقم القومي، شهادة الميلاد، وإقرار بالدخل الشهري المتوسط.

الفوائد الإضافية والتأمين الصحي

يشمل الاشتراك التأمين الصحي، ما يضمن للمشتركة حماية طبية مهمة، ناصحًا بعدم التخلي عن هذه الخدمة لما لها من أهمية في الحياة اليومية والصحة العامة.