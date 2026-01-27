قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النيابة تحيل عمرو أديب للمحاكمة بتهمة سب وقذف مرتضى منصور| تفاصيل
14 ثانية .. فيديو الممرضة داخل ثلاجة الموتى يثير الجدل والقانون يرد
نهائيات دوري أبطال أوروبا.. اللحظات التي صنعت أساطير القرن الحادي والعشرين
مانشستر سيتي يضع عمر مرموش في مفترق الطرق.. هل يبقى النجم المصري أم يرحل؟
مفتي الجمهورية: التكفير وفوضى الفتاوى أخطر نتائج الانحراف الفكري
زوجة ياسر الطوبجي: الفنان يجري عملية دقيقة فى المعدة.. خاص
6 جامعات مصرية تفوز بمشروع EUSEEDS الأوروبي لتعزيز التوظيف والتحول الرقمي
شقق الإيجار القديم.. تطبيق الزيادة الجديدة يبدأ خلال أيام
قنصلية في نوك الشهر المقبل.. ماكرون يلتقي قادة الدنمارك وجرينلاند
ويتكوف: عودة «الممشطين الأمنيين» خطوة نحو السلام والازدهار في المنطقة
أنا مش مريضة نفسوية| القصة الكاملة لفيديو الممرضة والمشرحة: “سلم على طنط”.. أول تعليق
جمعية رجال الأعمال المصريين تبحث مع وفد تركي تعزيز التعاون في 10 مجالات صناعية حيوية
تأمين صحي للسيدات.. تعرفي على شروط الاشتراك والاستحقاق للمعاشات

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

مع تزايد الاهتمام بالحماية الاجتماعية للسيدات، كشف إبراهيم أبوالعطا، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، تفاصيل نظام معاش ربات البيوت الذي يمنح النساء فرصة تأمين أنفسهن ماليًا بعد التقاعد، مع مراعاة قدرات كل مشتركة وخياراتها المالية. 

النظام يعتمد على ثلاث شرائح اشتراك يمكن اختيار الأنسب منها، ويُحتسب المعاش في نهاية الخدمة بناءً على الشريحة التي تم الاشتراك عليها، مع توفير تأمين صحي شامل كجزء من المزايا.

آلية الاشتراك والقيمة التأمينية

وأوضح أبوالعطا، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON، أن الحد الأدنى للاشتراك يبلغ حاليًا 2700 جنيه سنويًا، ويُعامل كمساهمة شهرية تأمينية للمشتركة، حيث تُحسب قيمة المعاش كنسبة من الأجر الذي تم الاشتراك عليه.

شروط السن ومدة الاشتراك

أكد أن الاشتراك متاح للنساء من 18 عامًا وحتى 45 عامًا، مع اشتراط مدة اشتراك لا تقل عن 15 سنة لاستحقاق المعاش عند بلوغ سن الستين، لضمان استمرارية الاستحقاق وفعالية النظام.

استثناءات خاصة بالوفاة

وأشار أبوالعطا إلى أن الأسرة تستحق المعاش بعد ثلاثة أشهر فقط من الاشتراك في حالة وفاة المشتركة، مع ضمان أن قيمة المعاش لا تقل عن 60% من قيمة الأجر المشترك عليه.

خطوات الاشتراك والمستندات المطلوبة

يمكن للراغبات في الاشتراك التوجه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية التابع لمحل السكن، وتقديم طلب بنموذج «1 س»، مرفقًا بالمستندات التالية: بطاقة الرقم القومي، شهادة الميلاد، وإقرار بالدخل الشهري المتوسط.

الفوائد الإضافية والتأمين الصحي

يشمل الاشتراك التأمين الصحي، ما يضمن للمشتركة حماية طبية مهمة، ناصحًا بعدم التخلي عن هذه الخدمة لما لها من أهمية في الحياة اليومية والصحة العامة.

قبل رمضان خزني أكلك بذكاء: 10 أسرار لتوفير الوقت والجهد كل يوم

طرق تخزين الأكل قبل رمضان

عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة

طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة

في العناية المركزة .. أسباب مرض سامح الصريطي

بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي

