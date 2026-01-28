صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عملية صرف معاشات شهر فبراير 2026 اعتبارًا من الأحد 1 فبراير 2026 ، لنحو 11.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين، من خلال مختلف منافذ الصرف على مستوى الجمهورية.

وأكدت الهيئة أن صرف المعاشات سيتم عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد المصري، بما يضمن سهولة ويسر حصول المستحقين على مستحقاتهم، وتقليل الزحام وتجنب أي معوقات تواجه المواطنين خلال عملية الصرف.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنها تتابع بشكل مستمر الإجراءات التنظيمية والفنية الخاصة بعملية الصرف، لضمان انتظامها بكفاءة عالية، كما أن الاستعدادات التي اتخذت خلال صرف معاشات الشهر الماضي أسهمت في تيسير الخدمة لأصحاب المعاشات والمستفيدين.

ويستفيد من منظومة المعاشات نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، في إطار حرص الدولة على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وضمان انتظام صرف المستحقات التأمينية في مواعيدها المقررة.

وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 على الشروط والضوابط المنظمة للاشتراك في تأمين البطالة، حيث يسري التأمين على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص والوحدات الاقتصادية التابعة لها، بشرط ألا يتجاوز سن المؤمن عليه 60 عامًا للاستفادة من هذا التأمين.