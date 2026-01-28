موعد صرف معاشات فبراير 2026 لـ 11.5 مليون مستحق اعتبارًا من أول الشهر

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لموعد صرف معاشات شهر فبراير 2026، لنحو 11.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك من خلال جميع منافذ الصرف على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الهيئة أن صرف المعاشات سيتم عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)، في أول الشهر، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد، بما يضمن سهولة ويسر حصول المستحقين على مستحقاتهم دون تكدس أو معوقات.

وتتابع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للإجراءات التنظيمية والفنية الخاصة بعملية الصرف، لضمان انتظامها بكفاءة، كما أنها اتخذت الاستعدادات ذاتها خلال صرف معاشات الشهر الماضي، بما أسهم في تيسير الخدمة لأصحاب المعاشات والمستفيدين.

ويستفيد من المعاشات نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، في إطار حرص الدولة على توفير الحماية الاجتماعية وضمان انتظام صرف المستحقات التأمينية.

يذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حدد الشروط والضوابط المنظمة للاشتراك في تأمين البطالة، حيث يسري هذا التأمين على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص والوحدات الاقتصادية التابعة لها، بشرط ألا تجاوز سن المؤمن عليه 60 عامًا للاستفادة من هذا التأمين.