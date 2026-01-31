قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس إيران: يجب الاستماع لمطالب المحتجين لمنع إثارة الفتنة وتقسيم الوطن
نجوم العرب يلمعون في أوروبا.. صلاح وحكيمي يصنعان أرقاما تاريخية بدوري الأبطال
ما فائدة الدعاء رغم وجود القضاء والقدر؟..علي جمعة يوضح
ياسر الهضيبي: أطالب السيد البدوي بإعادة حزب الوفد إلى الشارع مرة آخرى
50 حكما قضائيا.. تفاصيل التحقيق مع مستريح السيارات في القاهرة الجديدة
حزب التجمع يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد العريق
وثائق تكشف عن تواصل موسع بين إيلون ماسك وجيفري إبستين
اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تتابع عمليات التصويت في نقابات المرحلة الثانية
رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا
الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن
الاتحاد الإفريقي يدين هجمات إرهابية في النيجر ويؤكد تضامنه الكامل
لطرح السلع بأسعار مخفضة.. الزراعة: افتتاح سلسلة معارض كبرى خلال أيام

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن خطة الوزارة الشاملة لاستقبال شهر رمضان المبارك ، مؤكداً رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الإنتاجية والمنافذ التابعة للوزارة.

تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير سلع غذائية بجودة عالية وأسعار تنافسية، والمساهمة في خفض الأسعار.

ووجه "فاروق" بضخ كميات إضافية من اللحوم "الطازجة، والمبردة، والمجمدة)، والدواجن، والأرز، والزيوت، والبقوليات،  وبيض المائدة، بالإضافة إلى "ياميش رمضان" في جميع منافذ الوزارة الثابتة بمركز البحوث الزراعية، والمحطات البحثية، كذلك المنتشرة في مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي بالمحافظات.

المنافذ المتنقلة

وقرر الوزير الدفع بأسطول من المنافذ المتنقلة لتستهدف المناطق النائية والأكثر احتياجاً، والميادين العامة، والمناطق الأكثر كثافة، وطرح السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 25% مقارنة بالأسواق، وذلك من خلال سياسة "من المزرعة إلى المستهلك" لتقليل الحلقات الوسيطة.

وكشفت الوزارة عن افتتاح سلسلة معارض كبرى خلال أيام في عدد من النقاط الاستراتيجية الهامة تشمل: المتحف الزراعي بالدقي، وباب الشعرية، ومنشية ناصر، والمريوطية، مع المشاركة القوية في معرض "أهلاً رمضان" الرئيسي بفيصل بالتنسيق مع وزارة التموين ومحافظة الجيزة، ذلك بالإضافة إلى العديد من المعارض التي تشارك بها مديريات الزراعة في المحافظات، بالتنسيق مع المحافظين ووزارة التموين.

في سياق متصل، استعرضت الوزارة جهود قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، للمساهمة في تأمين المخزون الاستراتيجي، حيث تم إصدار نحو 12 ألف ترخيص جديد خلال عام 2025 لمشروعات الإنتاج الحيواني ومصانع الأعلاف لضمان استدامة الإنتاج، فضلا عن شن حملات مفاجئة لمراقبة مخازن الأعلاف وصرف حصص "النخالة المدعمة" للمربين، بالتنسيق مع وزارة التموين لضمان استقرار الأسعار النهائية للمستهلك.

وتنفذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية،  خطة "الانتشار الأفقي" للإرشاد البيطري، والتي تشمل: تنفيذ 1000 ندوة إرشادية و1000 لقاء ميداني لتوعية المواطنين بكيفية اختيار اللحوم السليمة والتعرف على الأختام الرسمية، فضلا عن تكثيف حملات التفتيش على المجازر وأسواق اللحوم، والمنتجات ذات الأصل الحيواني، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة الى تفعيل الشراكات مع النقابات ومنظومة الرائدات الريفيات لضمان وصول الرسالة التوعوية لكل بيت مصري.

وأهاب وزارة الزراعة بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالمنتجات الحيوانية، أو شكاوى من هذا القبيل عبر الخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية رقم (19561)، والذي يعمل على مدار الساعة.

