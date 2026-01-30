​أبو الغيط يشارك في مراسم افتتاح غرفة التجارة والصناعة والزراعة العربية الهندية

​شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الجمعة الموافق 30 الجاري، بالعاصمة الهندية نيودلهي في مراسم افتتاح غرفة التجارة والصناعة والزراعة العربية الهندية، وذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها إلى جمهورية الهند للمشاركة في أعمال الدورة الثانية للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الهندي.

جاء ذلك في حضور كيرتي فاردان سينج وزير الدولة للشئون الخارجية والبيئة والغابات وتغير المناخ بجمهورية الهند، بالإضافة إلى السفراء العرب، وكبار رجال الأعمال من الجانب العربي والهندي.

​وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط ألقى كلمة خلال مراسم الافتتاح أعرب فيها عن سعادته لإنشاء غرفة التجارة العربية الهندية، لما لها من أثر في تجسيد عمق العلاقات العربية الهندية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن تلك العلاقات تأسست على مدى قرون طويلة من التبادل التجاري والتفاعل الثقافي والإنساني، ومؤكداً على أن التجارة شكلت أحد أبرز مرتكزات التواصل التاريخي منذ أقدم العصور.

وأوضح أبو الغيط في كلمته، أن التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة والتقلبات الجيوسياسية المتزايدة تفرض على الجميع توسيع الشراكات وتنويع سلاسل الإمداد من أجل مواجهة التحديات وتقاسم مخاطر عدم الاستقرار الدولي.

​وذكر أبو الغيط، أن الغرفة توفر منصة مستدامة للحوار وتبادل المعلومات والخبرات بما يسهم في تنشيط حركة التجارة وتشجيع الاستثمارات المتبادلة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في العديد من المجالات مثل الطاقة والتكنولوجيا والأمن الغذائي والاقتصاد الرقمي.

​كما لفت أبو الغيط في كلمته إلى أن الجامعة العربية تولي أهمية خاصة لتعزيز دور القطاع الخاص العربي وتهيئة بيئة داعمة لإقامة شراكات استراتيجية مستقبلية مع الجانب الهندي، معرباً عن ثقته في أن غرفة التجارة والصناعة والزراعة العربية الهندية ستكون ركيزة أساسية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الأعمال.

​الجدير بالذكر أنه في نهاية الاحتفال شهد أبو الغيط مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة العربية الهندية والتي يمثلها الدكتور وائل عواد القائم بأعمال إدارة الغرفة، واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية التي يمثلها أنانت جوينكا رئيس الاتحاد، حيث تهدف المذكرة إلى تنمية التجارة والاستثمار وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين العربي والهندي.