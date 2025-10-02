قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطقس اليوم .. أمطار خفيفة على السواحل ومناطق بالوجه البحري
خالد الغندور يكشف فرصة فيريرا الأخيرة قبل الرحيل عن الزمالك
لبنان .. عدوان الإسرائيلي جديد على طريق الجرمق - الخردلي
عبد العاطي يؤكد تضامن مصر الكامل مع السودان ودعم سيادته ووحدة وسلامة أراضيه
رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم
ماكرون يهدد بإسقاط الطائرات الروسية المنتهكة لأجواء الاتحاد الأوروبي
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 أكتوبر حسب موقعك
12معلومة عن مادة البرمجة المقررة على طلاب سنة أولى "ثانوية عامة وبكالوريا"
نسور مصر في حرب النصر.. 200 طائرة مصرية حققت المفاجأة الكبرى في أكتوبر 73
مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في حمص.. والسلطات السورية تتعهد بملاحقة الجناة
روسيا تعلن رفض قرار إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران
أخبار البلد

الطقس اليوم .. أمطار خفيفة على السواحل ومناطق بالوجه البحري

نورهان خفاجي

تشهد حالة الطقس اليوم، الخميس، طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارا على أغلب الأنحاء، تكون شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدل الحرارة ليلا.

الطقس اليوم الخميس

شهد الطقس في الصباح الباكر، اليوم، نشاط شبورة مائية كانت كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فأن الطقس اليوم، يشهد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

اضطراب الملاحة وأمطار على السواحل

يشهد الطقس اليوم، اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر، حيث تكون حالة الأمواج مضطربة نسبيا ويصل ارتفاعها إلى متران ونصف المتر، أما البحر المتوسط، خلال الطقس اليوم، يكون  إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يصل إلى متران  .

يشهد الطقس اليوم، فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السلوم وسيدي براني، يصاحبها نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية.

درجات الحرارة اليوم الخميس

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، بمختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 23 درجة
السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 22 درجة
جنوب سيناء 36 للعظمى والصغرى 25 درجة
شمال الصعيد 35للعظمى والصغرى 21 درجة
جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25 درجة

حجز وحدات بديلة للإيجار القديم

الشقق البديلة للإيجار القديم.. رابط التقديم للحصول على وحدة

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. الإثنين أم الخميس للقطاع الخاص؟

واقعة سلايف الشرقية

الشرارة الأولى كانت هنا.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة في واقعة «سلايف الشرقية» |فيديو

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف مفاجأة بشأن وفاة عريس بعد دخوله القاعة بـ 8 دقائق

بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

بعد الإغلاق الأمريكي.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

بعد الارتفاع.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأربعاء 1 أكتوبر 2025

بعد الارتفاع.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأربعاء 1 أكتوبر 2025

تشيرنوبل

قصف روسي يتسبب بانقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لمفاعل تشيرنوبل النووي

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

البابا تواضروس

إصحاحات متخصصة (3).. اَلْمَحَبَّةُ لاَ تَسْقُطُ أَبَدًا في اجتماع الأربعاء بالقوصية

وزير الطيران المدني

مجلس المطارات الدولي: مصر حققت إنجازات نوعية في تطوير قطاع الطيران

القداس الإلهي

الخور أسقف بولس ساتي يترأس قداس اليوم السابع من تساعية القديسة تريزا الطفل يسوع

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم

بملابس ملفتة.. ناهد السباعي تثير الجدل بجمالها

بيض السمان.. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك

إطلالة مختلفة.. بسمة بوسيل تثير الجدل خلال عرض أزياء أسبوع الموضة في باريس

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

