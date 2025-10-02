الطقس اليوم .. أمطار خفيفة على السواحل ومناطق بالوجه البحري

تشهد حالة الطقس اليوم، الخميس، طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارا على أغلب الأنحاء، تكون شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدل الحرارة ليلا.

الطقس اليوم الخميس

شهد الطقس في الصباح الباكر، اليوم، نشاط شبورة مائية كانت كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فأن الطقس اليوم، يشهد ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

اضطراب الملاحة وأمطار على السواحل

يشهد الطقس اليوم، اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر، حيث تكون حالة الأمواج مضطربة نسبيا ويصل ارتفاعها إلى متران ونصف المتر، أما البحر المتوسط، خلال الطقس اليوم، يكون إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يصل إلى متران .

يشهد الطقس اليوم، فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السلوم وسيدي براني، يصاحبها نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية.

درجات الحرارة اليوم الخميس

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، بمختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 23 درجة

السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 22 درجة

جنوب سيناء 36 للعظمى والصغرى 25 درجة

شمال الصعيد 35للعظمى والصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25 درجة