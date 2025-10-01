هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لمستحضر لمكافحة القـ مل وعلاج الجـ رب

حذرت هيئة الدواء المصرية من تشغيلة لمستحضر دوائي في الأسواق، وذلك في إطار سعيها الدائم لضبط سوق الدواء المصري.

وقالت هيئة الدواء ، إن المستحضر المذكور يحمل

Iverzine 1 % Lotion (60 ml) تشغيلة رقم 251172.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن التحذير طبقا لإفادة الشركة حول وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور، ولذا تم اتخاذ قرار بوقف تداول وضبط وتحريز المستحضر المقلد.

وقالت هيئة الدواء المصرية إنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع الى هيئة الدواء المصرية ، سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

وقالت هيئة الدواء إن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.

استخدامات المستحضر المذكور

ايفرزين لوسيون وأقراص iverzine من أشهر الأدوية التى تُستعمل في حالات الجرب وعدوى القمل المزعجة والمسببة للحكة.