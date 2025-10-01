قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب رئيس وزراء باكستان: خطة ترامب لإنهاء الحرب ليست الوثيقة التي اتفقنا عليها
صلاح يزاحم ميسي ورونالدو وهالاند في قائمة هدافي دوري الأبطال
فيضانات السودان.. إجلاء أكثر من 500 أسرة سودانية والري تطلق الإنذار الأحمر
محمد عبد الغني: خطة ترامب حول غزة تهدد حل الدولتين
عبوات مُقلّدة من دواء شهير لعلاج الكحة .. التفاصيل ورقم التشغيلة المغشوشة
وزير الزراعة: المستقبل في التصدير المصري واعد.. فيديو
أيهما أفضل تأخير صلاة العشاء أم أدائها جماعة في المسجد؟.. الإفتاء توضح
تراجع وول ستريت مع قلق المستثمرين من تداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي
البلشي يدعو لانعقاد مجلس نقابة الصحفيين من جريدة الوفد.. الأحد المقبل
اعتراض الرئيس يُعيد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. و«فنجري»: جاهزون للبنية التكنولوجية خلال عام
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا
عقب إطلاق "السردية الوطنية".. رئيس الوزراء يحدد مهام الوزارات ويستعرض خطة التنمية 2030
هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لمستحضر لمكافحة القـ مل وعلاج الجـ رب

عبدالصمد ماهر

حذرت هيئة الدواء المصرية من تشغيلة لمستحضر  دوائي في الأسواق، وذلك في إطار سعيها الدائم لضبط سوق الدواء المصري.

وقالت هيئة الدواء ، إن المستحضر المذكور يحمل 

Iverzine 1 % Lotion (60 ml) تشغيلة رقم 251172.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن التحذير طبقا لإفادة الشركة حول وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور، ولذا تم اتخاذ قرار بوقف تداول وضبط وتحريز المستحضر المقلد.

وقالت هيئة الدواء المصرية إنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع الى هيئة الدواء المصرية ، سواء بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

وقالت هيئة الدواء إن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق   على تداول المستحضر بشكل عام.

استخدامات المستحضر المذكور 

ايفرزين لوسيون وأقراص iverzine من أشهر الأدوية التى تُستعمل في حالات الجرب وعدوى القمل المزعجة والمسببة للحكة.

بفستان جرئ..مى الغيطى تثير الجدل بجانب زوجها
ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد