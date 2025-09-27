قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة.. أحمد حسن: كانافارو مرشح لتدريب الأهلي
وكيل فيريرا: المدرب تلقى عرضا أوروبيا ولكنه مستمر في الزمالك
ترامب يطلب من المحكمة العليا دراسة إلغاء حق الجنسية بالولادة
تعرف على مباريات اليوم الثاني من بطولة العالم للأندية لكرة اليد
أحمد السقا يكشف تفاصيل عودته للمسرح مع هند صبري
فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ
أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة
عماد الدين حسين: رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تبث الأمل والطمأنينة
عمرو أديب: انسحاب الوفود من خطاب «نتنياهو» صفعة سياسية
طريقة عمل الخُبيزة.. أكلة تراثية بطعم لا ينسى
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: عملت تحول رقمي للقضايا المرفوعة أمام المحاكم وأخطرت الوزارات والمحافظات
ترامب : نجري مناقشات ملهمة للغاية مع مجتمع الشرق الأوسط بشأن غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اعتماد مركز البحوث التطبيقية بكلية صيدلة القاهرة من هيئة الدواء المصرية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

حققت جامعة القاهرة، ممثلة في كلية الصيدلة، إضافة نوعية على صعيد  البحث العلمي، حيث أعلن د.محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، عن حصول مركز البحوث التطبيقية والدراسات المتقدمة (CARAS) بكلية الصيدلة على ترخيص مركز تكافؤ حيوي من هيئة الدواء المصرية خلال شهر سبتمبر 2025، وذلك بعد نجاح المركز في استيفاء أعلى المعايير التنظيمية الوطنية والدولية، مما يرسخ مكانته كمركز معتمد وموثوق لإجراء دراسات التكافؤ الحيوي.

وأكد د. محمد سامي عبدالصادق، أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية للكلية، وأن حصول مركز البحوث التطبيقية والدراسات المتقدمة على هذا الترخيص يمثل مكسبا كبيرًا يضاف إلى سجل الجامعة العريق في مجالات البحث العلمي والتطوير وخدمة الصناعة، ويعكس رؤية الجامعة واستراتيجيتها التي تضع دعم البحث العلمي في صدارة أولوياتها، مشيرًا إلي أن هذا الترخيص يُعزز من قدرة المركز على استقطاب المشروعات البحثية المشتركة، ويفتح آفاقًا واسعة للتعاون العلمي الدولي بما يحقق مردودًا مباشرًا على الخدمات الصحية ورعاية المرضى.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تضع تطوير البحث العلمي والارتقاء به على رأس أولوياتها، وأن حصول المركز  على هذا  الترخيص من هيئة الدواء المصرية يُمثل إضافة نوعية لمسيرة الجامعة في الابتكار الطبي، ويسهم في تعزيز مكانتها كمؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس جهود فرق العمل البحثية والإدارية التي عملت على إعداد ملف الترخيص وفق المعايير المعتمدة.

ومن جابنها، قالت د.دينا أبو حسين القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، إن حصول مركز البحوث التطبيقية والدراسات المتقدمة على هذا الترخيص يمثل مرحلة فارقة في مسيرة الكلية، ويعزز من دورها كشريك استراتيجي لشركات الأدوية الراغبة في تسجيل منتجاتها داخل السوق المصرية، مشيرًة إلى أن هذا التسجيل سوف يُمكن المركز من تقديم خدمات تكافؤ حيوي متكاملة وموثوقة، وذات جودة متميزة تسهم في دعم صناعة الدواء الوطنية وتعزيز منظومة الإمداد الدوائي، لافتًة إلى أن هذا الترخيص سوف يؤدي إلى توسيع شراكات الكلية مع شركات الدواء المحلية والدولية، ويزيد من المساهمة الفاعلة في الارتقاء بالبحث العلمي والتطوير الدوائي بما يخدم صحة المريض المصري ويواكب التطورات العالمية.

جامعة القاهرة كلية الصيدلة البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

اسعار السجائر

استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

موعد صرف معاشات اكتوبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة

بريطانيا

أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة

إبراهيم نافع

البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع

مسابقه الازهر للمعلمين

غدًا آخر موعد للتقديم| رابط وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة

مغادرة الوفود الدبلوماسية لقاعة الأمم المتحدة قبيل إلقاء خطاب نتنياهو

مغادرة الوفود الدبلوماسية لقاعة الأمم المتحدة قبيل إلقاء خطاب نتنياهو

ترشيحاتنا

رانيا يوسف

رانيا يوسف تخطف الأنظار برفقة زوجها بإطلالة راقية.. شاهد

الباستا

بطعم خرافي.. طريقة عمل الباستا الكريمي

ناجتس

بأقل التكاليف .. طريقة عمل ناجتس الدجاج الصحي

بالصور

فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ
فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ
فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة

الدجاج
الدجاج
الدجاج

طريقة عمل الخُبيزة.. أكلة تراثية بطعم لا ينسى

طريقة عمل الخبيزة
طريقة عمل الخبيزة
طريقة عمل الخبيزة

هل السكر فعلاً عدو الجسم؟.. ماذا يقول الطب وكيف تحافظ على صحتك؟

هل السكر فعلاً عدو الجسم؟ نظرة علمية على الحقيقة
هل السكر فعلاً عدو الجسم؟ نظرة علمية على الحقيقة
هل السكر فعلاً عدو الجسم؟ نظرة علمية على الحقيقة

فيديو

الرئيس السيسي

نحن مسالمون لكن لسنا ضعفاء .. كلمات نــ.ـارية من الرئيس السيسي

مخاطر الشعيرية سريعة التحضير

7 مخاطر صحية وراء تناول الشعرية سريعة التحضير يوميا

زواج رانيا يوسف

رسميا.. رانيا يوسف تعلن ارتباطها بالمخرج أحمد جمال

نهى صالح

بعد إخفاء ملامح زوجها .. نهى صالح: مش هقول أنا متجوزة مين؟ |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد