إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية.. رابط موقع التنسيق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم الجمعة
كيف يؤدي المسافر صلاة الجمعة.. يتركها أم يصليها قصرًا؟
مبادرة أسوان تتحول إلى "ذهب مصر" لتوثيق الهوية البصرية للمدن
وزير الخارجية يعلن عن مشروع سعودي عقاري سياحي للاستثمار بالبحر الأحمر
قرار جديد بشأن المتهمين بسرقة الإسورة الملكية من داخل المتحف المصري
مًهلة 10 أيام لفسخ العقد.. بند مفاجئ في عقد مورينيو مع بنفيكا
انطلاق عمومية نادي الزهور.. استخدام التصويت الإلكتروني لأول مرة
وزير الزراعة: مصر على استعداد تام لتقديم الدعم الفني والتدريب للأشقاء في السعودية
انقلاب سيارة محملة بـ70 طن ذرة صفراء في منشأة القناطر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
عيار 21 يقترب من 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم
أخبار البلد

هيئة الدواء تنظم زيارة ميدانية لسفير رواندا بالقاهرة إلى"جيبتو فارما"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

في إطار بناء جسور التعاون مع الدول الإفريقية وترسيخ مكانة مصر في صناعة الدواء على الصعيد الإفريقي، قامت هيئة الدواء المصرية بتنظيم زيارة ميدانية للسفير دان منيوزا، سفير جمهورية رواندا بالقاهرة، في زيارة تفقدية لشركة جيبتو فارما "مدينة الدواء المصرية، في خطوة تعكس التزام مصر بتعزيز التواجد الدوائي مع الدول الإفريقية، حيث قامت الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشؤون التطوير المهني وتنمية القدرات، بمرافقة السفير فى الجولة التفقدية نيابة عن رئيس هيئة الدواء المصرية.

تأتي الزيارة ضمن الاستعدادات الجارية لاستقبال فخامة الرئيس الرواندي بول كاجامي في القاهرة خلال شهر سبتمبر الجاري، حيث هدفت الجولة إلى الاطلاع على القدرات التصنيعية المتقدمة التي تتمتع بها مصر في قطاع الصناعات الدوائية، وإبراز الإمكانيات الوطنية لدعم الشراكات الإقليمية والدولية.

مقومات صناعة الدواء

وخلال الزيارة، قدم الدكتورة عمرو ممدوح،  رئيس مدينة الدواء المصرية، عرضًا شاملًا استعرض مقومات صناعة الدواء والإمكانات المتطورة لشركة جيبتو فارما، وبنيتها التحتية الحديثة التي تجعلها قادرة على لعب دور محوري في تعزيز قطاع الدواء الوطني."

وأشاد سعادة السفير بما شاهده من تطور ملموس في البنية التحتية للصناعة الدوائية المصرية، مؤكدًا أن مصر تمثل نموذجًا متقدمًا للإنتاج الدوائي على مستوى المنطقة، وأن الإمكانيات التي شاهدها في جيبتو فارما تعكس جدية واستراتيجية واضحة لدعم الشراكات الثنائية والإقليمية، معربًا عن تطلع بلاده لتوسيع أطر التعاون بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الأمن الدوائي الإقليمي.

وتؤكد هيئة الدواء المصرية من خلال هذه المشاركة على دورها الريادي في ضمان جودة الدواء ودعم الاقتصاد الوطني، وتجسد رؤيتها في بناء جسور تعاون قوية مع الدول الإفريقية، لترسيخ مكانة مصر كلاعب رئيسي في صناعة الدواء على الصعيدين الإقليمي والدولي.

هيئة الدواء سفير رواندا القاهرة جيبتو فارما مدينة الدواء المصرية

