رئيس الوزراء: صناعة الدواء تحظى باهتمام كبير لتوفير احتياجات السوق المحلي وتصديرها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وإجراءات توطين صناعة الدواء في مصر.

حضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام أبو ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، حرصه على عقد هذا الاجتماع بصورة دورية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالكميات التي تلبي احتياجات المواطنين والمستشفيات، وإتاحة المخزون الآمن منها.

ونوه في هذا الصدد بجهود التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية لإتاحة الموارد المالية التي تضمن استدامة توفير الدواء، وذلك سواء ما يتعلق بتوفير المواد الخام الداخلة في هذه الصناعة المهمة، أو ما يتعلق بسداد مستحقات شركات الأدوية.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما تحظى به صناعة الدواء من اهتمام من جانب مختلف الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة العمل على توطين هذه الصناعة المهمة في مصر، وذلك وفقاً لأحدث التكنولوجيات المطبقة بالتعاون مع كبري الشركات العالمية في هذا المجال، وذلك بما يسهم في توفير الاحتياجات المختلفة من الأدوية والمستلزمات للسوق المصرية، والتوسع في تصديرها إلى العديد من الأسواق العالمية، وخاصة الأفريقية.

وتطرق الاجتماع، إلى جهود هيئة الدواء المصرية فيما يتعلق بتطبيق أعلى معايير الجودة والاعتماد الدولي، بالتعاون مع العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة في هذا المجال، حيث تم التأكيد في هذا الصدد على أن مثل هذه الجهود من شأنها أن تعزز من دور الهيئة في ضمان الكفاءة والجودة، وترسخ الثقة في المنظومة الصحية والدوائية محليًا ودوليًا.

كما شهد الاجتماع استعراض جهود الوزارات والجهات المعنية، لجذب الاستثمارات الخارجية في قطاع الدواء والمستلزمات الطبية، بما يسهم في توفير مختلف الأدوية بالسوق المصرية عبر الصناعة المحلية.