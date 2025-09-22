قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

هيئة الدواء المصرية تحذر من أدوية البرد للأطفال دون وصفة طبية

عبدالصمد ماهر

حذرت هيئة الدواء المصرية من خطورة استخدام أدوية السعال والبرد للأطفال، خاصة التي تُصرف من دون وصفة طبية، حيث قد تسبب آثارًا جانبية خطيرة، ولا تُظهر فعالية حقيقية في علاج نزلات البرد عند الصغار، وذلك تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، وانتهاء فصل الصيف، وخروج الأطفال في الصباح الباكر، مع تراجع درجات الحرارة، والاختلاط داخل الفصول الدراسية.

وشددت الهيئة على أن هذه الأدوية قد تحتوي على مكونات متعددة، ما يزيد احتمالية إعطاء الطفل جرعة زائدة عن طريق الخطأ.

متابعة تداول الأدوية في السوق المصري

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في متابعة تداول الأدوية في السوق المصري، وتدعو الأسر إلى استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل إعطاء أي دواء للأطفال حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وأوضحت الهيئة أن المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد أو معظم التهابات الجهاز التنفسي العلوي، لأنها أمراض فيروسية وليست بكتيرية، فهي غير فعالة في حالات مثل نزلات البرد والإنفلونزا ومعظم التهابات الحلق، بينما قد تكون ضرورية فقط لعلاج بعض الحالات البكتيرية مثل التهاب الحلق البكتيري، بعض أنواع التهاب الأذن الوسطى، أو الالتهاب الرئوي البكتيري.

وأكدت الهيئة أن استخدام المضادات الحيوية دون حاجة حقيقية يسهم في جعل البكتيريا أكثر مقاومة، مما يقلل من فاعلية هذه الأدوية في المستقبل عند الحاجة إليها لعلاج عدوى بكتيرية خطيرة؛ ففي كل مرة تتعرض فيها البكتيريا للمضاد الحيوي دون القضاء عليها بالكامل تتعلم كيف تقاومه، وهو ما يشكل خطرًا على صحة الأطفال على المدى الطويل.

وأشارت الهيئة إلى أن أفضل طرق مساعدة الأطفال أثناء نزلات البرد تشمل: الإكثار من شرب السوائل الدافئة والباردة، استخدام المحلول الملحي وأجهزة الترطيب، إعطاء مواد طبيعية مثل عسل النحل لتخفيف السعال، وتقديم أطعمة أو مشروبات باردة لتخفيف التهاب الحلق. كما أكدت الهيئة على أهمية الوقاية من نزلات البرد عبر غسل اليدين بانتظام، تنظيف الأسطح كثيرة الاستخدام، وتجنب مخالطة المصابين بالعدوى.

وتناشد الهيئة أولياء الأمور إلى أن يكونوا "أطباء أطفالهم الأوائل" من خلال سؤال الطبيب دائمًا: هل هذه عدوى بكتيرية أم فيروسية؟، فهذه الخطوة البسيطة تحمي صحة الأطفال وتضمن استخدام الدواء بشكل رشيد.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز الوعي المجتمعي بالاستخدام الرشيد للأدوية، وحماية صحة الأطفال من أي ممارسات دوائية غير آمنة.

العام الدراسي الجديد المضادات الحيوية نزلات البرد هيئة الدواء أدوية البرد للأطفال أدوية البرد وصفة طبية

