طريقة عمل مربى الطماطم.. طعم مميز ولون شهي

تُعد مربى الطماطم من الوصفات المميزة التي تجمع بين الطعم الحلو والنكهة المختلفة، فهي بديل رائع عن المربيات التقليدية.

وقدمت الشيف سارة سمير بطريقة سهلة وبمكونات متوفرة في كل بيت، لتستمتعي بمذاق لذيذ وصحي على مائدتك.

طريقة عمل مربي الطماطم

مقادير مربى الطماطم:

نصف كيلو طماطم طازجة مقشرة ومهروسة.

كوب ونصف سكر أبيض.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

عود قرفة (اختياري لإضافة نكهة مميزة).

طريقة عمل مربى الطماطم:

ـ في قدر على نار متوسطة، ضعي الطماطم المهروسة مع السكر وقلّبي جيدًا.

ـ اتركي الخليط يغلي ببطء مع إزالة الرغوة البيضاء أولًا بأول.

ـ أضيفي عصير الليمون وعود القرفة، واتركي الخليط حتى يثخن ويأخذ قوام المربى.

ـ ارفعيه من على النار واتركيه يبرد قليلًا.

ـ احفظي مربى الطماطم في برطمان زجاجي نظيف ومعقم، واحتفظي به في الثلاجة.

نصائح الشيف سارة سمير لنجاح مربى الطماطم

ـ استخدام طماطم ناضجة وحمراء يعطي لونًا وطعمًا أفضل.

ـ يجب تقليب المربى باستمرار حتى لا تلتصق.

ـ يُفضل تعقيم البرطمانات جيدًا لضمان الحفظ لفترة أطول.

مع وصفة الشيف سارة سمير يمكنكِ تحضير مربى الطماطم البيتي بسهولة، والاستمتاع بمذاق مختلف يزين مائدتك في وجبات الإفطار والعشاء.