قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: مصر لم تنجر لأخذ أي خطوات تضر بأمنها القومي .. ونقدم كل الدعم لغزة
لترسيخ القيم الوطنية والدينية.. التعليم والأوقاف تطلقان المسابقة الثقافية الكبرى للعام السابع
مدبولى: مؤتمر اليوم بحضور وزراء الاستثمار والمالية والتخطيط
بوتين يعلن انتهاء الإملاءات الغربية وانهيار نظام الهيمنة
رئيس الوزراء يوجه بالإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز الاستثمارات
رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي
الكرملين يلوح بخطوطه الحمراء: لا للعب بالنار النووية في أوكرانيا
علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي
كسر مناخيره.. مدرس يضرب زميله علقة موت بمدرسة ميت حلفا الثانوية المشتركة
سعر الذهب بعد إعلان خفض الفائدة اليوم 2-10-2025
المغاوري: الرئيس أنصفنا في اعتراضه على قانون الإجراءات الجنائية
الرقب لـ صدى البلد: حماس قد تلجأ إلى صيغة "نعم ولكن" لتفادي الحرج التاريخي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل مربى الطماطم.. طعم مميز ولون شهي

طريقة عمل مربي الطماطم
طريقة عمل مربي الطماطم
آية التيجي

تُعد مربى الطماطم من الوصفات المميزة التي تجمع بين الطعم الحلو والنكهة المختلفة، فهي بديل رائع عن المربيات التقليدية.

وقدمت الشيف سارة سمير بطريقة سهلة وبمكونات متوفرة في كل بيت، لتستمتعي بمذاق لذيذ وصحي على مائدتك.

طريقة عمل مربي الطماطم

طريقة عمل مربي الطماطم

مقادير مربى الطماطم:

نصف كيلو طماطم طازجة مقشرة ومهروسة.

كوب ونصف سكر أبيض.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

عود قرفة (اختياري لإضافة نكهة مميزة).

طريقة عمل مربي الطماطم

طريقة عمل مربى الطماطم:

ـ في قدر على نار متوسطة، ضعي الطماطم المهروسة مع السكر وقلّبي جيدًا.

ـ اتركي الخليط يغلي ببطء مع إزالة الرغوة البيضاء أولًا بأول.

ـ أضيفي عصير الليمون وعود القرفة، واتركي الخليط حتى يثخن ويأخذ قوام المربى.

ـ ارفعيه من على النار واتركيه يبرد قليلًا.

ـ احفظي مربى الطماطم في برطمان زجاجي نظيف ومعقم، واحتفظي به في الثلاجة.

طريقة عمل مربي الطماطم

نصائح الشيف سارة سمير لنجاح مربى الطماطم

ـ استخدام طماطم ناضجة وحمراء يعطي لونًا وطعمًا أفضل.

ـ يجب تقليب المربى باستمرار حتى لا تلتصق.

ـ يُفضل تعقيم البرطمانات جيدًا لضمان الحفظ لفترة أطول.

طريقة عمل مربي الطماطم

مع وصفة الشيف سارة سمير يمكنكِ تحضير مربى الطماطم البيتي بسهولة، والاستمتاع بمذاق مختلف يزين مائدتك في وجبات الإفطار والعشاء.

مربى الطماطم طريقة عمل مربى الطماطم وصفة الشيف سارة سمير المربى البيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من وزارة التربية والتعليم بشأن مصروفات المدارس

عريس أسوان

يتيم الأب والأم.. جمال شعبان يوضح أسباب وفاة عريس أسوان ليلة زفافه

ترشيحاتنا

مهرجان سيبي الدولي لسينما الطفل والأسرة

«سيبى الدولى لسينما الطفل والأسرة» منصة إبداع وحقوق لذوى الهمم

لدعم أحمد الفيشاوي نجلها زيارة سمية الألفي في تصوير فيلم سفاح التجمع

لدعم أحمد الفيشاوي نجلها.. زيارة سمية الألفي في تصوير فيلم سفاح التجمع

الاعلامي عمرو الليثي

واحد من الناس يحتفل بمرور 52 سنة على نصر أكتوبر العظيم

بالصور

علامات الخطر والأعراض.. معلومات لا تعرفها عن الصداع العنقودي

الصداع العنقودى
الصداع العنقودى
الصداع العنقودى

طريقة عمل مربى الطماطم.. طعم مميز ولون شهي

طريقة عمل مربي الطماطم
طريقة عمل مربي الطماطم
طريقة عمل مربي الطماطم

من الكيك للفرايد تشيكن.. كواليس تورتة زفاف دينا هشام المثيرة للجدل

كواليس تحضير تورتة الفريد تشيكن في حفل زفاف دينا هشام
كواليس تحضير تورتة الفريد تشيكن في حفل زفاف دينا هشام
كواليس تحضير تورتة الفريد تشيكن في حفل زفاف دينا هشام

زي بتاع المصانع.. طريقة عمل اللانشون في البيت

اللانشون
اللانشون
اللانشون

فيديو

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المتهم

ضبط المتهم بالتعدى على جارته بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد