طريقة عمل العيش الفينو بوصفة الشيف نادية السيد.. طري ولذيذ زي الأفران

يُعد العيش الفينو من أكثر أنواع المخبوزات التي يفضلها الكبار والصغار، حيث يُستخدم في تحضير السندوتشات المدرسية ووجبات الإفطار والعشاء.

وتقدم الشيف نادية السيد طريقة سهلة لتحضير العيش الفينو في المنزل بخطوات بسيطة تضمن لكِ نتيجة هشة وطعم زي المخبوزات من الأفران تمامًا.

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل

مقادير عمل العيش الفينو:

نصف كيلو دقيق أبيض منخول.

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة سكر.

رشة ملح.

3 ملاعق كبيرة زيت.

كوب ماء دافئ (يُضاف حسب الحاجة).

طريقة تحضير العيش الفينو:

ـ في وعاء عميق يُخلط الدقيق مع اللبن البودرة ورشة الملح.

ـ يُذاب السكر مع الخميرة في نصف كوب ماء دافئ ويُترك حتى يتفاعل.

ـ يُضاف خليط الخميرة إلى الدقيق مع الزيت ويُعجن جيدًا، ثم يُضاف باقي الماء تدريجيًا حتى تتكون عجينة ناعمة.

ـ تُغطى العجينة وتُترك لتختمر في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبًا.

ـ بعد التخمير، تُقسم العجينة إلى كرات صغيرة وتشكل على هيئة أصابع فينو.

ـ تُرص في صينية مدهونة وتُترك ترتاح 15 دقيقة إضافية.

ـ يُخبز العيش الفينو في فرن ساخن على درجة حرارة 200 لمدة 15 – 20 دقيقة حتى يأخذ لونًا ذهبيًا.

نصائح الشيف نادية السيد لنجاح العيش الفينو

ـ ضرورة نخل الدقيق لضمان خفة العجين.

ـ استخدام ماء دافئ لتنشيط الخميرة بشكل أسرع.

ـ ترك العجينة لتختمر جيدًا حتى تحصلي على عيش فينو هش وطري.

والآن يمكنكِ إعداد العيش الفينو البيتي بسهولة مع وصفة الشيف نادية السيد لتقديمه ساخنًا وشهيًا لأطفالك في السندوتشات أو على المائدة اليومية.