رئيس كولومبيا يشكك في خطة ترامب للسلام في غزة ويصفها بـ “أكذوبة”
أول عربية صناعة مصرية 100%.. «العربية للتصنيع» تطرح سيارات كهربائية بأسعار مناسبة
أمازون تكشف عن أجهزة Echo جديدة بذكاء اصطناعي متطور
بعد واقعة بيزيرا.. رابطة الأندية تكشف سبب عدم معاقبة حسين الشحات
انتخابات الأهلي.. أول رد من هشام جمال على أنباء تواجده في قائمة الخطيب
إسرائيل تقتاد سفنًا من «أسطول الصمود» إلى موانئ خفية وسط تنديد دولي متصاعد | فيديو وصور
أسطول الصمود يتهم البحرية الإسرائيلية باستخدام القوة المفرطة ضد سفنه المدنية
اللجنة العامة بالنواب توافق على اعتراض الرئيس بشأن الإجراءات الجنائية
مظاهرات تندلع في أوروبا احتجاجاً على اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود
رابطة الأندية تحسم الجدل: جماهير الزمالك لم تسب زيزو في مباراة القمة
اسطول الصمود: الاعتراض الإسرائيلي للسفن عنيف وغير قانوني يستهدف مدنيين عزل بالمياه الدولية
الأحوال الجوية اليوم: تفاصيل الشبورة والأمطار ونشاط الرياح والأتربة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أول عربية صناعة مصرية 100%.. «العربية للتصنيع» تطرح سيارات كهربائية بأسعار مناسبة

كريم الخطيب

أعلنت الهيئة العربية للتصنيع، عن طرح مجموعة من السيارات الكهربائية والهجينة او الهايبرد التي تعمل بالطاقة "الكهربائية والبنزين"، وهي تجمع بين محرك احتراق داخلي يعمل بالبنزين ومحرك كهربائي، مما يوفر مرونة في القيادة وكفاءة استهلاك وقود أعلى مقارنة بسيارات البنزين التقليدية العادية.

استغلال فائض الطاقة الإنتاجية

وتأتي هذه الخطوة الهامة في إطار خطة الهيئة الطموحة لاستغلال فائض الطاقة الإنتاجية في الصناعات العسكرية لخدمة السوق المدني، وذلك خلال مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع.

الطرازات الجديدة للسيارة

ويشمل الطرازات الجديدة للسيارة عدة فئات من السيارات، من بينها سيارة "دبل كابينة" صغيرة، وأخرى تشبه الطرازات الجيب ولكن بحجم أصغر، إلى جانب موديلات متنوعة تلائم احتياجات السوق المصري.

 موفرة وصديقة للبيئة بأسعار تنافسية

ويهدف المشروع إلى تقديم حلول نقل موفرة وصديقة للبيئة بأسعار تنافسية، مع التركيز على دعم الصناعة الوطنية وتعزيز التكنولوجيا المحلية، ومواكبة التحديثات العالمية في مجال صناعة السيارات الكهربائية.

 تصنيع بطاريات بالكامل داخل مصنع قادر

وسيتم تصنيع بطاريات السيارات بالكامل داخل مصنع قادر، في خطوة لتوطين صناعة المكونات الحيوية، على أن تتراوح قدرات المحركات الكهربائية بين 5 إلى 15 كيلو وات، بما يتماشى مع متطلبات الإدارة العامة للمرور.

مناسبة للاستخدامات اليومية

ستتراوح سرعة السيارات الجديدة بين 45 و85 كم/ساعة، ويصل مدى السير بالشحنة الواحدة من 200 إلى 300 كيلومتر، وهو ما يجعلها مناسبة للاستخدامات اليومية في المدن والتجمعات السكنية.

كشف اللواء الدكتور عمرو عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة، عن الهدف الرئيسي هو تقديم حلول نقل موفرة وصديقة للبيئة بأسعار تنافسية، من خلال طرح سيارات كهربائية.

وأكد رئيس مصنع قادر، أن الهيئة العربية للتصنيع تسعى إلى أن تصبح هذه السيارات خيارًا اقتصاديًا ومستدامًا للمستهلك المصري، مع الحفاظ على الجودة والمتانة، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعة الوطنية في مجال المركبات الكهربائية.

الهيئة العربية للتصنيع سيارات كهربائية مصنع قادر السيارات السوق المصري السيارات الكهربائية

جومانا مراد تخطف الانظار ببدلو وحقيبة بـ900 الف جنيها
وليد توفيق يحتفل بزواج ابنته في أسبانيا
برج القوس حظك اليوم الخميس 2 أكتوبر
برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر
