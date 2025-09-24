الرعاية الصحية والعربية للتصنيع تبحثان تعزيز التعاون في الصناعات الطبية ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل

بحث رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل الدكتور أحمد السبكي، مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف، سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك بين الجانبين، بما يسهم في دعم التكامل الوطني بالصناعات والتكنولوجيا الطبية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في هذا المجال.



وخلال اللقاء، أشاد الدكتور أحمد السبكي بالدور الوطني الكبير للهيئة العربية للتصنيع في دعم القطاع الطبي خلال جائحة كورونا، مؤكدًا أن قدراتها الصناعية والتقنية المتطورة جعلتها ذراعًا صناعيًا للدولة على أعلى مستوى، وقوة داعمة لمنظومة الأمن الصحي في مصر.



وأوضح السبكي، أنه جرت مناقشة التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لدمج منتجاتها الطبية ضمن منظومة الإمدادات الصحية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يعزز من توطين الصناعات والتكنولوجيا الطبية محليًا، ويدعم استعدادات انطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، ويسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أنه تم التباحث حول التعاون للاستفادة من منشآت الهيئة كمراكز ومنصات للبحث والتطوير العلمي، بما يرفع من كفاءة المنتجات الطبية ويضمن تطويرها المستمر، إلى جانب النشر العلمي الدولي، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ويدعم خطط التوسع نحو التصدير الخارجي.



كما لفت إلى مناقشة التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في تجهيز المستشفى الافتراضي بالإسماعيلية بأحدث تكنولوجيا العيادات الذكية وخدمات التشخيص عن بُعد، بما يدعم خطط الهيئة في توسيع تصدير الخدمات الطبية لأفريقيا والشرق الأوسط وتنمية السياحة العلاجية عالميًا.



وأضاف السبكي، أنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مشترك يشمل كافة المجالات المطروحة خلال فعاليات الملتقى السنوي السادس للهيئة في نوفمبر القادم.



واختتم رئيس هيئة الرعاية الصحية بالتأكيد على أن التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع يمثل نموذجًا وطنيًا في تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، ويعكس الإرادة المصرية في بناء صناعة طبية وطنية قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا، بما يحقق أهداف الدولة في التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، عن تطلعه إلى شراكة استراتيجية طويلة المدى ترسخ مستقبل الصناعات الطبية الوطنية، وتجعل من العربية للتصنيع الذراع الصناعي الداعم للهيئة العامة للرعاية الصحية في مختلف مجالات عملها.

