حسن مصطفى: هناك أشخاص يعملون في الأهلي لم يحققوا ربع ما حققته مع النادي

أكد حسن مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، أن هناك أشخاصا يعملون في الأهلي، لم يحققوا مثلما حقق وهو لاعبا في صفوف الأهلي.

وقال مصطفى في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: هناك أشخاص يعملون في الأهلي لم يحققوا ربع ما حققته مع النادي.

وأضاف: انضمامي للزمالك سبب ابتعادي عن التواجد داخل الأهلي طوال الفترة الماضية.

وتابع: رحيلي عن الجهاز الفني للتوأم لم يكن لأسباب فنية .. ولكن بسبب أشياء آخري، حسام حسن يمنح صلاحيات كبيرة لجهازه المعاون ولا يعتمد علي الفردية في القرارات.



