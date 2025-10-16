عبد الناصر محمد: لاعبو الزمالك رجال ويتحملون المسؤولية رغم الظروف الصعبة

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إنه كان من المفترض أن تكون الجلسة بين الجهاز الفني والإعلام خلال فترة الإعداد، ولكن تأخرت بسبب الصفقات التي كان يبرمها النادي في الميركاتو الصيفي الماضي.



وتابع :" لاعبو الزمالك رجالًا، ويتحملون كامل المسؤولية، امتدادًا لأجيال عظيمة سابقة، واللاعبون يعبرون عن أنفسهم بكل احترام وكل أدب".



وأضاف :" اللاعبون يتدربون بقوة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي، وهذا ليس معناه أن ذهنه صافي بنسبة 100%، ولم يهدد أي لاعب بالغياب عن التدريب بسبب عدم الحصول على مستحقاته، نحاول احتواء هذه المواقف، ونعلم أن مجلس الإدارة وجون إدوارد المدير الرياضي يسعون لإنهاء الأزمة، ولسنا سعداء بمطالبة اللاعبين بمستحقاتهم المالية، وسنحاول على قدر الإمكان أن تكون هناك استدامة في الصرف بمجرد عودة أرض نادي الزمالك في أكتوبر".



وتابع:" هناك أندية كثيرة تتأخر في صرف مستحقات اللاعبين ولكن الموضوع في الزمالك بشكل أكبر، وفي النهاية اللاعب سيحصل على مستحقاته، ولا يوجد تقصير من الإدارة أو إدارة الكرة في حل أزمة المستحقات".



وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الفني واللاعبون يبذلون أقصى جهد في الملعب لتحقيق أفضل النتائج من أجل جمهور الزمالك الكبير".



وفيما يخص وجود لائحة جديدة قال:" هناك لائحة جديدة للموسم الحالي، وهي استثنائية، لأنه موسم استثنائي، والنادي يمر بمرحلة تجديد، والجميع شارك في اللائحة، وقمت بتسليمها للمدير الرياضي".



واختتم عبد الناصر محمد تصريحاته قائلًا" أناشد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإعادة أرض النادي في السادس من أكتوبر".