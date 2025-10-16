كابوس «الشياطين».. محمد صلاح يتسلح بسجل مرعب ضد مانشستر يونايتد

يتسلح النجم المصري محمد صلاح، ليفربول، بسجل مرعب ضد مانشستر يونايتد، قبل القمة المقرر لها الأحد المقبل في مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويستهدف محمد صلاح إنهاء صيامه التهديفي أمام مانشستر يونايتد، وإنعاش حظوظه في المنافسة على لقب هداف البريميرليج هذا الموسم.

صلاح «كابوس الشياطين الحمر»

وبحسب الموقع الرسمي لنادي ليفربول، ساهم محمد صلاح في 19 هدف ضد مانشستر يونايتد (13 هدفا و6 تمريرات حاسمة)، أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وأضاف أن خمسة لاعبين فقط شاركوا في أكثر من 20 هدفًا ضد خصم واحد في البطولة: فرديناند (20 ضد إيفرتون)، آلان شيرر (21 ضد إيفرتون، 21 ضد ليدز يونايتد)، فرانك لامبارد (21 ضد بولتون واندررز)، هاري كين (22 ضد ليستر سيتي)، وواين روني (23 ضد نيوكاسل يونايتد).

يذكر أن محمد صلاح قاد منتخب مصر مؤخرًا للتأهل إلى كاس العالم 2026، للمرة الرابعة في تاريخه.