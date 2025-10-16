قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب
بعد مقتل الغماري.. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بمهاجمة الحوثيين مجددا
زياد علاء بعد إصابته في الرباط الصليبي: المريخ البورسعيدي رافض علاجي
وزير العدل: تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعزز الثقة في منظومة العدالة
رئيس الوزراء: الماء ليس سببا للنزاع ومستقبلنا المشترك يبدأ بقطرة منه
ريحاب رضوان : ذهبية بطولة العالم بداية وهدفي ميدالية في بارالمبياد لوس انجلوس
خالد الجندي: الله حرم الخمر والخنزير والبعض يبحث عن سبب التحريم
جمال العدل يهدي التلفزيون المصري مسلسلاً من إنتاجه
وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يؤكدان ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق غزة
خالد الجندي: رأينا بأعيننا عواقب مخالفة ولي الأمر
مفتي الجمهورية : الأفكار المنحرفة سبيل لهدم الأوطان وإفساد العقول
رئيس الوزراء: تطوير نظم مراقبة السد العالي وتطبيقات لخدمة المزارعين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميا.. تونس تواجه البرازيل "وديا" نوفمبر المقبل

منتخب تونس
منتخب تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن لقاء ودي يجمع بين تونس والبرازيل، في نوفمبر المقبل، في إطار الاستعداد لكأس العالم 2026.

وأوضح الاتحاد التونسي عبر حسابه على موقع “فيس بوك”، أن منتخب تونس سيلتقي مع البرازيل 18 نوفمبر المقبل يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، على ملعب “بيار موروا” في فرنسا، في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت تونس.

 

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم


وحسمت 10 منتخبات أفريقية التأهل إلى نهائيات كأس العالم بالطريق المباشر بتصدر ترتيب المجموعة حيث سيمثل القارة السمراء كل من المغرب، تونس، مصر، الجزائر، غانا، الرأس الأخضر، جنوب إفريقيا، كوت ديفوار، السنغال.

ويتبقى مقعد وحيد في قارة أفريقيا سيتم حسمه عن طريق الملحق الذي سيلعب خلال الفترة المقبلة بالمغرب بعد احتلالهم ترتيب أفضل ثواني وهم الكاميرون ونيجيريا والجابون والكونغو الديمقراطية.

ويشارك من قارة أفريقيا للمرة الأولى كاب فيردي في نهائيات كأس العالم.

وحسمت قطر والسعودية والأردن التواجد في كأس العالم 2026 ممثلين عن قارة أسيا بجانب اليابان وإيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية وأستراليا.

وفي امريكا الجنوبية صعدت كلا من الأرجنتين والبرازيل والإكوادور وأوروجواي وكولومبيا وباراجواي.

وتواجد إنجلترا كأول منتخب يتأهل من قارة أوروبا لنهائيات كأس العالم بجانب منتخب نيوزيلندا من أوقيانوسيا.
 

تونس البرازيل تونس والبرازيل كأس العالم 2026 الاتحاد التونسي لكرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع عالمي ومحلي.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

ترشيحاتنا

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر

مطران الكنيسة اللاتينية يستقبل جماعة "طريق جديد" ويشيد بروح الوحدة

رئيس الوزراء

مدبولي: الادعاء بوجود نسب مساهمة في مياه نهر النيل طرح يتنافى مع العلم والقانون

التعليم العالي

مسابقة مشروعات التخرج ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

فيديو

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد