رسميا.. تونس تواجه البرازيل "وديا" نوفمبر المقبل

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن لقاء ودي يجمع بين تونس والبرازيل، في نوفمبر المقبل، في إطار الاستعداد لكأس العالم 2026.

وأوضح الاتحاد التونسي عبر حسابه على موقع “فيس بوك”، أن منتخب تونس سيلتقي مع البرازيل 18 نوفمبر المقبل يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، على ملعب “بيار موروا” في فرنسا، في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت تونس.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم



وحسمت 10 منتخبات أفريقية التأهل إلى نهائيات كأس العالم بالطريق المباشر بتصدر ترتيب المجموعة حيث سيمثل القارة السمراء كل من المغرب، تونس، مصر، الجزائر، غانا، الرأس الأخضر، جنوب إفريقيا، كوت ديفوار، السنغال.

ويتبقى مقعد وحيد في قارة أفريقيا سيتم حسمه عن طريق الملحق الذي سيلعب خلال الفترة المقبلة بالمغرب بعد احتلالهم ترتيب أفضل ثواني وهم الكاميرون ونيجيريا والجابون والكونغو الديمقراطية.

ويشارك من قارة أفريقيا للمرة الأولى كاب فيردي في نهائيات كأس العالم.

وحسمت قطر والسعودية والأردن التواجد في كأس العالم 2026 ممثلين عن قارة أسيا بجانب اليابان وإيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية وأستراليا.

وفي امريكا الجنوبية صعدت كلا من الأرجنتين والبرازيل والإكوادور وأوروجواي وكولومبيا وباراجواي.

وتواجد إنجلترا كأول منتخب يتأهل من قارة أوروبا لنهائيات كأس العالم بجانب منتخب نيوزيلندا من أوقيانوسيا.

