كواليس جلسة حسين لبيب ويانيك فيريرا

كشف الإعلامي أحمد حسن، تفاصيل جلسة يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك، وحسين لبيب رئيس النادي.

وقال يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، تناقشت مع رئيس النادي والإدارة الأسبوع الماضي عن الفريق، ورئيس الزمالك قال إن النتائج والأداء جيد جدًا وفقًا للظروف التي يمر بها الفريق والنادي، الجمهور يريدنا أن نفوز بخماسية في كل لقاء، ونحن نتمنى أن نفوز كل مباراة بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل.

وتابع أخبرت اللاعبين الصغار بأنه إذا كان أي منهم يحتاج أموال فليطلبها مني وبعد أيام قليلة صرف النادي دفعة من مستحقات اللاعبين.

وأضاف الأهرامات لم يتم بناءها في يوم واحد، ونحتاج للوقت كي نظهر بأفضل صورة.