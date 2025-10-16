قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يدرس تجديد عقد حسام عبدالمجيد .. وتأجيل الملف لهذه الأسباب
«آبل» تكشف النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو .. اعرف مواصفاتها
غزة تحاول النهوض من الركام وسط أزمة مياه خانقة ودمار واسع في الشمال
وزير الخارجية: نعمل على مُعادلة سعرية لتبادل الأسمدة المصرية بالمنتجات الزراعية الهندية
برشلونة يتلقى خبرًا سعيدًا قبل مواجهة جيرونا في الدوري الإسباني
صحة غزة: إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة حتى الأن 120 جثماناً
الداخلية تكشف تفاصيل سرقة حمولة سيارة سماد بالإسكندرية
60 ٪ .. استياء نائب وزير الصحة من زيادة الولادة القيصرية بمستشفيات الإسكندرية
ياسر جلال وخالد جلال وأحمد مراد يتسلمون كارنيه عضوية مجلس الشيوخ - صور
مد المهلة 6 أشهر زيادة.. الرسوم والأوراق المطلوبة للتصالح بمخالفات البناء
شاهد.. زيارة تفقدية لـ بيراميدز بـ ملاعب منافسات كأس الإنتركونتننتال بقطر
373 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
رياضة

خالد مرتجى: تركيزنا على الاستثمار والبطولات.. وياسين منصور مكسب كبير

خالد مرتجى
خالد مرتجى

أكد المهندس خالد مرتجى، أمين صندوق الأهلي والمرشح لذات المنصب في الانتخابات التي ستقام يوم 31 أكتوبر، أن التطور الكبير الذي شهدته ميزانية النادي والتي تخطت الـ8 مليارات جنيه هذا العام، يعكس جهود منظومة عمل بالكامل، وخلق أفكار تسويقية غير تقليدية، فضلاً عن الدور الإيجابي لشركات النادي، خاصة شركة الأهلي لكرة القدم التي تسهم بدرجة كبيرة في تعزيز الموارد المالية، وتساعد في الإنفاق على قطاع الكرة، لا سيما الفريق الأول، وفي هذا الإطار سوف يحظى ملف الاستثمار بالاهتمام الأكبر والأولوية في المجلس الجديد.

وقال مرتجى: “ستاد الأهلي الحلم الكبير بالنسبة لكل أهلاوي.. إن شاء الله سنبذل أقصى ما لدينا لاستكمال هذا المشروع.. وأتمنى في وجود هذه الكوكبة التي تضمها قائمة الكابتن الخطيب أن يتم افتتاح الاستاد في الدورة الجديدة.. أيضاً هناك فكرة إنشاء عدة فروع للأهلي في المحافظات.. هذه الفكرة بإذن الله سوف تتحول إلى واقع خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف: "النادي الأهلي يستحق أن يكون في كل مكان، الأهلي كبير بأعضائه وجماهيره وتاريخه العريق".

وتابع: "الجانب الاستثماري سيكون في أولوية اهتمامنا في الدورة الجديدة، النادي الأهلي يحتاج لحجم إنفاق كبير سواء على الجانب الرياضي أو الإنشائي أو الخدمي، وهذا يستوجب تعزيز المداخيل المالية، وبالتالي لا بد من الاستثمار بأفكار غير تقليدية، وأعتقد أن الكابتن محمود الخطيب اختار مجموعة من العقليات الاستثمارية في قائمته الانتخابية، وفي مقدمتها القيمة الكبيرة ياسين منصور، والذي سيكون إضافة حقيقة لمجلس إدارة الأهلي الجديد".

وأوضح: "وجود ياسين منصور مكسب كبير للأهلي، رجل أعمال ناجح بكل المقاييس، عقلية استثمارية رائعة، لديه فكر متطور وبيحب النادي، يؤمن بالعمل الجماعي، وكمان لديه تجارب عديدة ناجحة، انضمامه جاء في توقيت مناسب جداً، وعلاقتي الشخصية معه ممتازة، وسيكون هناك تعاون كبير بيننا لمصلحة الأهلي، وأنا سعيد بكل العناصر التي تضمها قائمة محمود الخطيب لأن جميعهم يهدف إلى خدمة ناديهم".

وقال: “نراهن على وعي أعضاء النادي، ولم نخسر الرهان عليهم ذات مرة، وواثق أنهم سيحضرون بكثافة يوم 31 أكتوبر الجاري للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى مقاليد الأمور خلال السنوات الأربع القادمة”.

وأضاف: "أتمنى أن يكون يوما في حُب الأهلي، ويكتمل النصاب القانوني ويقود نادينا لمجلس منتخب بإرادة الجمعية العمومية، النادي الأهلي يستحق أن نتحمّل لأجله ونحافظ على استقراره".

