سفيرة الاتحاد الأوروبي: أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة عالمية لصياغة حلول واقعية لتحديات المياه

أشادت سفيرة الاتحاد الأوروبي أنجلينا إيخهورست، بفعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه.. مؤكدة أنه أصبح منصة دولية كبرى لمناقشة وتطوير حلول واقعية لتحديات المياه، بعد أن جذب نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال حفل ختام فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثامنة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين وسفراء الدول الأفريقية والعربية والأجنبية، ورؤساء الوفود المشاركة في الأسبوع.

وأكدت إيخهورست أن مصر عملت بلا كلل من أجل استضافة الحوارات البناءة، ووضع الحلول المناسبة لإدارة الموارد المائية، مما جعل منها دولة رائدة في المنطقة في مواجهة التحديات المرتبطة بالمياه.

وأضافت أن الشباب كان محورًا أساسيًا في فعاليات الأسبوع، مشيرة إلى أن حضورهم الفعّال في مختلف الجلسات أرسل رسالة واضحة بأنهم صُنّاع الحلول في مجالات إعادة استخدام المياه، وإدارة الموارد المائية، ودمج التكنولوجيا الحديثة للوصول إلى أفضل الممارسات.

ولفتت سفيرة الاتحاد الأوروبي إلى أن أسبوع القاهرة للمياه أكد أهمية التعاون الدولي لتطبيق الأفكار على أرض الواقع، موضحة أن الأسبوع شهد مشاركة أكثر من 70 دولة واحتضان أكثر من 20 فعالية إقليمية ركزت على إدارة الموارد المائية ودعم أهداف التنمية المستدامة.

يشار إلى أن أسبوع القاهرة الثامن للمياه يعقد تحت عنوان "حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية"، بحضور عدد كبير من المسئولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.

وركزت أجندة أسبوع المياه في نسخته الثامنة هذا العام على خمسة محاور رئيسية هي: التعاون، العمل المناخي، الابتكار، الحلول المعتمدة على الطبيعة، والبنية التحتية المستدامة.

وبلغ إجمالي عدد المنظمات الدولية والإقليمية المشاركة في الأسبوع 95 منظمة دولية، فضلا عن تنظيم نحو 125 جلسة ضمن فعاليات الأسبوع.