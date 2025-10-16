قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حادث مروع.. القبض على طالب دهس 4 أشخاص بسيارته في البحيرة
وزير الثقافة: رسالة حب وسلام من أرض الفيروز إلى أطفال غزة.. بالفن والثقافة نزرع الأمل
تريزيجيه يتصدر قائمة أفضل اللاعبين في الدوري المصري
بلقيس وطه دسوقي.. مفاجآت حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة
إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025
موقف إمام عاشور.. انفراجة في إصابات الأهلي قبل مواجهة إيجل نوار بدوري أبطال إفريقيا
قيادي أمريكي: قمة شرم الشيخ قللت التوتر وترامب يسعى لترسيخ الثقة بين إسرائيل وحماس
رئيس الوزراء الفلسطيني: إعادة إعمار قطاع غزة يحتاج 67 مليار دولار
أكسيوس: ترامب وبوتين سيتحدثان اليوم قبل اجتماع زيلينسكي في البيت الأبيض
سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة تمنح مي الغيطي درع فرسان العمل التطوعي
السفير حسام زكي: قمة شرم الشيخ أنهت حرب الإبادة على قطاع غزة عمليا
إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف المصري الكبير
أخبار البلد

سفيرة الاتحاد الأوروبي: أسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة عالمية لصياغة حلول واقعية لتحديات المياه

سفيرة الاتحاد الأوروبي
سفيرة الاتحاد الأوروبي
أ ش أ

أشادت سفيرة الاتحاد الأوروبي أنجلينا إيخهورست، بفعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه.. مؤكدة أنه أصبح منصة دولية كبرى لمناقشة وتطوير حلول واقعية لتحديات المياه، بعد أن جذب نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم.
جاء ذلك خلال حفل ختام فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثامنة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين وسفراء الدول الأفريقية والعربية والأجنبية، ورؤساء الوفود المشاركة في الأسبوع.
وأكدت إيخهورست أن مصر عملت بلا كلل من أجل استضافة الحوارات البناءة، ووضع الحلول المناسبة لإدارة الموارد المائية، مما جعل منها دولة رائدة في المنطقة في مواجهة التحديات المرتبطة بالمياه.
وأضافت أن الشباب كان محورًا أساسيًا في فعاليات الأسبوع، مشيرة إلى أن حضورهم الفعّال في مختلف الجلسات أرسل رسالة واضحة بأنهم صُنّاع الحلول في مجالات إعادة استخدام المياه، وإدارة الموارد المائية، ودمج التكنولوجيا الحديثة للوصول إلى أفضل الممارسات.
ولفتت سفيرة الاتحاد الأوروبي إلى أن أسبوع القاهرة للمياه أكد أهمية التعاون الدولي لتطبيق الأفكار على أرض الواقع، موضحة أن الأسبوع شهد مشاركة أكثر من 70 دولة واحتضان أكثر من 20 فعالية إقليمية ركزت على إدارة الموارد المائية ودعم أهداف التنمية المستدامة.
يشار إلى أن أسبوع القاهرة الثامن للمياه يعقد تحت عنوان "حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية"، بحضور عدد كبير من المسئولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.
وركزت أجندة أسبوع المياه في نسخته الثامنة هذا العام على خمسة محاور رئيسية هي: التعاون، العمل المناخي، الابتكار، الحلول المعتمدة على الطبيعة، والبنية التحتية المستدامة.
وبلغ إجمالي عدد المنظمات الدولية والإقليمية المشاركة في الأسبوع 95 منظمة دولية، فضلا عن تنظيم نحو 125 جلسة ضمن فعاليات الأسبوع.

