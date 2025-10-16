قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حادث مروع.. القبض على طالب دهس 4 أشخاص بسيارته في البحيرة
وزير الثقافة: رسالة حب وسلام من أرض الفيروز إلى أطفال غزة.. بالفن والثقافة نزرع الأمل
تريزيجيه يتصدر قائمة أفضل اللاعبين في الدوري المصري
بلقيس وطه دسوقي.. مفاجآت حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة
إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025
موقف إمام عاشور.. انفراجة في إصابات الأهلي قبل مواجهة إيجل نوار بدوري أبطال إفريقيا
قيادي أمريكي: قمة شرم الشيخ قللت التوتر وترامب يسعى لترسيخ الثقة بين إسرائيل وحماس
رئيس الوزراء الفلسطيني: إعادة إعمار قطاع غزة يحتاج 67 مليار دولار
أكسيوس: ترامب وبوتين سيتحدثان اليوم قبل اجتماع زيلينسكي في البيت الأبيض
سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة تمنح مي الغيطي درع فرسان العمل التطوعي
السفير حسام زكي: قمة شرم الشيخ أنهت حرب الإبادة على قطاع غزة عمليا
إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق قافلة دعم غزة رقم 12 لتعزيز التضامن الإنساني

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق قافلة دعم غزة رقم 12 لتعزيز التضامن الإنساني
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق قافلة دعم غزة رقم 12 لتعزيز التضامن الإنساني
أ ش أ

  أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي "قافلة دعم غزة" رقم 12، استمرارًا للجهود الشعبية والوطنية لدعم الأشقاء في قطاع غزة، وتمثل القافلة محطة جديدة في مسيرة الدعم الإنساني المصري الهادف إلى تخفيف معاناة المدنيين وتعزيز روح التضامن الإقليمي والإنساني.
وتضم القافلة أكثر من 200 شاحنة إغاثية تحمل أكثر من 4 آلاف طن من المساعدات الأساسية، تشمل المواد الغذائية، والدقيق، والأغطية، ومستلزمات النظافة، والخيام، تم إعدادها وفقًا للاحتياجات الفعلية على الأرض، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان سرعة وسلامة إيصالها.
شارك في القافلة 17 مؤسسة من مؤسسات التحالف الوطني، عملت على مدار الأيام القليلة الماضية كاستجابة سريعة بعد توقيع وقف إطلاق النار وبجهود مكثفة من المتطوعين في مختلف المحافظات المصرية، بما يعكس روح التكافل والعطاء المتجذّرة في المجتمع المصري.
وتأتي قافلة دعم غزة رقم 12 امتدادًا لسلسلة القوافل الإنسانية التي أطلقها التحالف منذ اندلاع الأزمة، في إطار جسر إغاثي مصري متواصل يعبر عن الموقف الثابت لمصر، شعبًا ومجتمعًا مدنيًا، في مساندة الشعب الفلسطيني.

التحالف الوطني دعم غزة جهود الشعبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

أسعار الذهب

عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

ترشيحاتنا

بواسير

الداخلية والخارجية.. اكتشف أعراض البواسير بمختلف أنواعها

اطعمة

لاتتجاهلها.. أطعمة تعالج أمراضا مزمنة

ياسمين رئيس

ياسمين رئيس تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة .. شاهد

بالصور

السجادة الحمراء تستعد لاستقبال النجوم في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

فيديو

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد