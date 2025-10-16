التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق قافلة دعم غزة رقم 12 لتعزيز التضامن الإنساني

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي "قافلة دعم غزة" رقم 12، استمرارًا للجهود الشعبية والوطنية لدعم الأشقاء في قطاع غزة، وتمثل القافلة محطة جديدة في مسيرة الدعم الإنساني المصري الهادف إلى تخفيف معاناة المدنيين وتعزيز روح التضامن الإقليمي والإنساني.

وتضم القافلة أكثر من 200 شاحنة إغاثية تحمل أكثر من 4 آلاف طن من المساعدات الأساسية، تشمل المواد الغذائية، والدقيق، والأغطية، ومستلزمات النظافة، والخيام، تم إعدادها وفقًا للاحتياجات الفعلية على الأرض، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان سرعة وسلامة إيصالها.

شارك في القافلة 17 مؤسسة من مؤسسات التحالف الوطني، عملت على مدار الأيام القليلة الماضية كاستجابة سريعة بعد توقيع وقف إطلاق النار وبجهود مكثفة من المتطوعين في مختلف المحافظات المصرية، بما يعكس روح التكافل والعطاء المتجذّرة في المجتمع المصري.

وتأتي قافلة دعم غزة رقم 12 امتدادًا لسلسلة القوافل الإنسانية التي أطلقها التحالف منذ اندلاع الأزمة، في إطار جسر إغاثي مصري متواصل يعبر عن الموقف الثابت لمصر، شعبًا ومجتمعًا مدنيًا، في مساندة الشعب الفلسطيني.