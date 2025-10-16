قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حادث مروع.. القبض على طالب دهس 4 أشخاص بسيارته في البحيرة
وزير الثقافة: رسالة حب وسلام من أرض الفيروز إلى أطفال غزة.. بالفن والثقافة نزرع الأمل
تريزيجيه يتصدر قائمة أفضل اللاعبين في الدوري المصري
بلقيس وطه دسوقي.. مفاجآت حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة
إرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12:00 صباحا.. موعد بدء التوقيت الشتوي 2025
موقف إمام عاشور.. انفراجة في إصابات الأهلي قبل مواجهة إيجل نوار بدوري أبطال إفريقيا
قيادي أمريكي: قمة شرم الشيخ قللت التوتر وترامب يسعى لترسيخ الثقة بين إسرائيل وحماس
رئيس الوزراء الفلسطيني: إعادة إعمار قطاع غزة يحتاج 67 مليار دولار
أكسيوس: ترامب وبوتين سيتحدثان اليوم قبل اجتماع زيلينسكي في البيت الأبيض
سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة تمنح مي الغيطي درع فرسان العمل التطوعي
السفير حسام زكي: قمة شرم الشيخ أنهت حرب الإبادة على قطاع غزة عمليا
إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف المصري الكبير
ترامب يهدد بنقل مباريات مونديال 2026 ورد عاجل من الفيفا.. ماذا حدث؟

أحمد أيمن

في ظل التحضيرات لمونديال 2026، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعًا بعد تهديده بنقل مباريات البطولة إذا ما واجهت الولايات المتحدة "مشكلات أمنية". 

جاء هذا التصريح خلال اجتماع له مع نظيره الأرجنتيني خافيير ميلي في العاصمة واشنطن، حيث تناول ترامب موضوع أداء المدن المضيفة.

قرعة كأس العالم 2026

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الخامس من ديسمبر المقبل ليكون موعد سحب قرعة كأس العالم 2026. 

ستجري مراسم السحب في مركز كينيدي للفنون بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وضع منتخب المكسيك على رأس المجموعة الأولى، ومنتخب كندا على رأس المجموعة الثانية، بينما سيتواجد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية على رأس المجموعة الرابعة.

ومع زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48، سيتم تقسيم الفرق إلى 12 مجموعة، كل مجموعة تضم أربعة منتخبات. 

تصريحات ترامب عن كأس العالم 

صرح ترامب بأنه في حال وجود أي قلق حول الأمان في المدن المضيفة، سيتواصل مع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، وهو صديق مقرب له، مؤكدًا أنه يمكن نقل المباريات بسهولة إلى أماكن أخرى. 

عند سؤاله عن مدينة بوسطن، أضاف ترامب أنه مُصرّ على أن ذلك سيكون أمراً سهلاً للغاية.

ردّ رئيس الفيفا على تصريحات ترامب بحذر، معربًا عن أمله في أن تكون جميع المدن الـ16 المضيفة جاهزة لاستضافة الأحداث بنجاح، والتأكيد على ضرورة استيفاء الشروط اللازمة لذلك. تمتد هذه المدن لتشمل مدنًا في كندا والمكسيك، بجانب الولايات المتحدة.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة ستستضيف كأس العالم بالتعاون مع كندا والمكسيك، حيث ستمثل البطولة أول مرة تشارك فيها 48 منتخبًا. من المقرر أن تستضيف بوسطن 7 مباريات، بينما ستستضيف سان فرانسيسكو وسياتل 6 مباريات، ولوس أنجلوس 8 مباريات. 

كذلك، تُقام المباريات في مدن أخرى تشمل أتلانتا، ودالاس، وهيوستن، وكانساس سيتي، وميامي، ونيويورك، وفيلادلفيا.

ما سبب تصريحات ترامب؟

تعليق الفيفا يركز على أن الأمن والسلامة هما من مسؤوليات الحكومات المحلية، التي يجب أن تتخذ القرارات بناءً على المصلحة العامة. في الوقت نفسه، استغل ترامب الوضع لزيادة الضغط على المدن الديمقراطية، التي تُدار بواسطة خصومه، حيث سبق وأن تم نشر الحرس الوطني في بعض تلك المدن للحد من الجريمة.

جدير بالذكر أنه لم تشهد المدن المذكورة، مثل شيكاغو، أي أعمال شغب كبرى في الآونة الأخيرة، ومع ذلك، تم نقل مباراة ودية بين الأرجنتين وبورتوريكو إلى فلوريدا، في خطوة تعكس حالة القلق حول الأمان في مدن معينة.

وبحسب الخبراء والمتابعين، يبدو أن تصريحات ترامب لن تؤثر فقط على التحضيرات لمونديال 2026، بل قد تترك آثارها على العلاقات بين المدن المضيفة والجهات المسؤولة عن تنظيم الحدث.

