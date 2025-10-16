لتبادل الخبرات.. النيابة العامة المصرية تستقبل وفدًا من جامعة أرسطو اليونانية

استقبلت النيابة العامة المصرية وفدًا من جامعة أرسطو اليونانية لتبادل الخبرات في سياق التعاون الدولي.

في ضوء توجيهات المستشار النائب العام بتفعيل إستراتيجية النيابة العامة للتدريب (٢٠٢٥–٢٠٣٠)، وفي إطار محورها السادس المتعلق بتبادل الخبرات في سياق التعاون الدولي في المجالات التدريبية والثقافية، نظمت إدارة التفتيش القضائي برنامجًا لوفد أكاديمي ومهني من جامعة أرسطو بمدينة سالونيك اليونانية، ضم أربعة عشر خبيرًا وأستاذًا جامعيًا، وذلك بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب، خلال الفترة من الحادي عشر حتى السادس عشر من شهر أكتوبر الجاري.



تضمن البرنامج توقيع بروتوكول تعاون رسمي بين النيابة العامة المصرية وجامعة أرسطو بمدينة سالونيك، حيث وقع عن النيابة العامة المصرية المستشار مدير التفتيش القضائي، وعن جامعة أرسطو مدير وحدة الإعلام والصحافة بالجامعة، وذلك تمهيدًا لتفعيل برامج البعثات والتبادل الأكاديمي والمهني بين الجانبين، في خطوة تُعزز جسور التعاون العلمي والثقافي بينهما، وتُرسخ الدور الرائد للنيابة العامة المصرية في الانفتاح على التجارب الدولية.



وقد اشتمل البرنامج على محاضرات تناولت النظام القانوني المصري وتاريخ تطوره، وآليات مكافحة الجرائم العابرة للحدود وغسل الأموال، وجهود الدولة في حماية المرأة والطفل في النظام القضائي المصري، فضلًا عن موضوعات حول حماية اللاجئين ومكافحة الجرائم الإلكترونية، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المواقع الأثرية والثقافية المصرية؛ بهدف نشر الثقافة المصرية والتعريف بإرثها الحضاري العريق.