قـ تل الصغيرة وعــ ذب شقيقها.. أب ينتقم من زوجته في أطفالهما بـ أطفيح

قرر عامل الانتقام من زوجته التي تركت له منزل الزوجية بمدينة أطفيح إثر خلافات مستمرة بينهما، فأذاق صغيرته البالغة من العمر 3 سنوات ألوانا من العذاب بعدما تركتها والدتها له وقام بكيّ الطفلة بسكـ ـين ساخنة في مناطق متفرقة من جسدها بحجة كثرة بكائها وتبولها اللا إرادي ما أسفر عن وفاتها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة كواليس الجريمة من خلال التحقيق في البلاغ الوارد إليها من مركز شرطة أطفيح بالجيزة، بشأن وفاة طفلة صغيرة داخل أحد مستشفيات أطفيح.

وكشفت التحقيقات أن الطفلة المتوفاة تبلغ من العمر 3 سنوات، وأوضحت تحقيقات النيابة أن والد الطفلة متهم بقتـ لها، بعد وصلة من التعذيب بالكيّ بسـ كين المطبخ.

وبينت تحقيقات النيابة العامة أن الأب أقدم على قتل صغيرته بسبب تبولها اللاإرادي وبكائهـا.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد مقـ تل طفلة 3 سنوات على يد والدها بمنطقة أطفيح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين وجود خلاف بين الأب والأم، ترتب عليه ترك الأم المنزل، وتركها طفلتهما البالغة من العمر 3 سنوات مع الأب، الذي أقدم على تعذيبها بالكي بسكـ ين المطبخ، ما تسبب لها في حروق متفرقة بالجسد.

وبإجراء التحريات تبين أن الأب توجه بالطفلة جـ ثة هامدة للمستشفى وتركها وفر هاربا، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه واعترف بأنه عذب أيضا ابنه الصغير بنفس الطريقة ولنفس السبب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.