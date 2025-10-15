سقط من أعلى مبنى.. كواليس مصرع مهندس داخل شركة كهرباء الكريمات بأطفيح

لقى مهندس مصرعه، نتيجة سقوطه من أعلى مبنى داخل شركة كهرباء الكريمات بمدينة أطفيح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع أحد الأشخاص، نتيجة سقوطه من مكان مرتفع داخل شركة كهرباء الكريمات بأطفيح.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وبإجراء التحريات تبين أن الضحية بعمل مهندس، اختل توازنه وسقط من أعلى مبنى سكن الموظفين مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به

تم نقل الجثة إلى المستشفى المركزي، ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.