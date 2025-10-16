رئيس الوزراء يتابع الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء اجتماعات اليوم وحضور فعاليات الجلسة الختامية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، للاطمئنان على الانتهاء من الاعمال الأخيرة لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه واكتمال أعمال التطوير بها، وذلك قبل 15 يوما من الاحتفالية الكبرى التي ستقيمها الدولة المصرية؛ بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور عدد من قادة ورؤساء الدول وكبار الشخصيات البارزة في العالم.

ورافق رئيس الوزراء كل من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل للنقل البري، والدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذيّ لهيئة المتحف المصري الكبير، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام الهندسي لمشروع المتحف والمنطقة المحيطة، والدكتور طارق صبحي، استشاري المشروع.

وأكد مدبولي أن هذه المتابعة الميدانية تأتي مع قرب انتهاء العد التنازلي للحدث الأبرز الذي ينتظره المصريون ويترقبه العالم أجمع، والمتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث نستهدف اليوم التأكد من اكتمال الأعمال وجاهزيتها في جميع عناصر التطوير للمنطقة المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية إليه.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما تشهده المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والطرق المؤدية إليه من أعمال تنسيق حضارية تشمل رفع كفاءة الطرق، والتشجير، والإنارة، وغيرها، وفق هوية بصرية موحدة، يهدف إلى اكتمال الصورة المثلى لهذا الصرح الحضاري الذي من المرتقب أن يشهد افتتاحه حضورا رفيع المستوى من الشخصيات العامة العالمية، كما أنه من المتوقع أن يجذب أعدادا كبيرة من السائحين الراغبين في زيارة المتحف والتعرف على ما يحويه من أسرار وكنوز الحضارة المصرية القديمة.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي جولته، من مدخل مطار سفنكس الدولي أعلى كوبرى المطار، حيث تفقد أعمال التطوير الجارية أمام المطار، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من زراعة النخيل والأشجار التي كان قد وجه بتكثيف زراعتها في هذه المنطقة الواقعة أمام المطار، كما تم الانتهاء من تنفيذ شبكات الري، وحفر الآبار ومغطيات التربة، بالإضافة إلى الانتهاء من فرد الكابلات الكهربائية، وتركيب كشافات الإنارة.

وعقب ذلك، ⁠تابع الدكتور مصطفى مدبولي ــ في أثناء خط سيره لتفقد التمثال الجديد الكائن عند مدخل طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ـ أعمال التطوير التي شهدها طريق الإسكندرية الصحراوي في المنطقة الواقعة بين مطار سفنكس وحتى مدخل الطريق، حيث تم التنويه إلى الانتهاء من دهانات الأسوار وأعمال التجميل وتركيب الانترلوك وتركيب السور الكريتال، كما تم الانتهاء من أعمال الكهرباء.

ووصل رئيس الوزراء ومرافقوه لمشاهدة الأعمال التي تم الانتهاء منها في منطقة التمثال الجديد الكائن بالقرب من بوابة الرسوم، وفي هذا الصدد، تم التنويه إلى أنه تم تنفيذ التمثال وتصميمه تحت إشراف الدكتور طارق صبحي، استشاري المشروع، ضمن جهود تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، حيث يعد "قطعة فنية" تعبر عن البيئة المحيطة، إذ أنه مستوحى من الحضارة المصرية القديمة، وتم تصميمه ببراعة من خلال مراعاة الدمج بين الفن المصري القديم والفن الحديث المعاصر، إلى جانب التنويه إلى الانتهاء من أعمال صب الخرسانة، والانتهاء من تركيب التمثال على القاعدة، وجار الانتهاء من أعمال اللحامات وتركيب الرخام، كما تم الانتهاء من أعمال زراعات النخيل، وتركيب أعمال الإنارة اللازمة للتمثال، مع انتهاء تسوية وتمهيد المنطقة الكائنة في محيط التمثال.

كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي سيره عائدا في الاتجاه المقابل لطريق القاهرة الإسكندرية لمتابعة باقي أعمال تطوير الطريق، ثم اتجه لتفقد منطقة "نفق حازم حسن" بميدان الرماية، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من رفع المخلفات بمنطقة "تقاطع نفق حازم حسن" وتسوية الموقع، كما تم تفقد المنطقة أمام مديرية أمن الجيزة حتى نفق حازم حسن، حيث تم الانتهاء من تركيب الانترلوك وأعمال صب الخرسانة، والانتهاء كذلك من تركيب وحدات الإضاءة.

وانتقل بعد ذلك رئيس الوزراء إلى تفقد منطقة "ميدان الرماية"، عند مجسم المكعبات الذهبية، حيث تم الانتهاء من أعمال الدهانات وتركيب الانترلوك، وكذا الانتهاء من أعمال زراعات النخيل وأعمال شبكة الري، وكذا الانتهاء من تركيب وحدات الإنارة.

وتوجه مدبولي لتفقد طريق الفيوم من ميدان الرماية حتى الطريق السياحي، حيث اطمأن على الانتهاء من أعمال الدهان والانترلوك وصب الخرسانة، وكذلك الانتهاء من زراعة النخيل والأشجار وأعمال شبكة الري، كما تم الانتهاء من تركيب كشافات النخيل وقواعد كشافات الأشجار وإتمام أعمال تركيب وحدات الإنارة.

وواصل رئيس الوزراء جولته الميدانية وتوقف عند مدخل الأهرامات بطريق الفيوم، حيث تفقد "شارع مساكن الضباط"، وتم التنويه إلى الانتهاء من أعمال دهانات سور نادي الرماية وتركيب الانترلوك، وكذا الانتهاء من تركيب محطات الانتظار والمقاعد الخشبية، إلى جانب الانتهاء من زراعة النخيل والأشجار وشبكات الري، مع تركيب كشافات النخيل وقواعد كشافات الأشجار، وتركيب لوحات الكهرباء وأعمدة ووحدات الإنارة.