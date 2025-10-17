الهلال يعلن تجديد عقد المغربي ياسين بونو لـ 2028

أعلنت إدارة نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس، عن تجديد عقد حارس المرمى المغربي ياسين بونو ليستمر ضمن صفوف الفريق حتى صيف عام 2028.



ونشر النادي بيانًا عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» قال فيه:«ياسين بونو يوقع عقدًا جديدًا ليواصل حماية عرين الزعيم لموسمين إضافيين، ليستمر حتى نهاية موسم 2027-2028».



في سياق آخر، يستعد الهلال لمواجهة الاتفاق، السبت المقبل، على ملعب إيجو في الدمام، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

ويحل الهلال في المركز السادس بجدول ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 8 نقاط، بفارق 4 نقاط عن النصر صاحب الصدارة، فيما يتواجد الاتفاق في المركز الثامن برصيد 7 نقاط