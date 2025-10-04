الهلال السعودي ينهي اتفاق تجديد عقد حارس الفريق ياسين بونو

أنهى نادى الهلال السعودي، اتفاقه مع حارس الفريق ياسين بونو، حول تجديد عقده الذي ينتهى بنهاية منافسات الموسم الجاري.

وحسب ما ذكرته صحيفة«الرياضية» السعودية، فإن الهلال اتفق مع الحارس المغربي ياسين بونو على التجديد لمدة عامين قادمين بخلاف العام الجاري المتبقى في عقده ليستمر مع الزعيم حتى عام 2028.

وأوضحت أن هناك بعض الأمور البسيطة بين النادي السعودي والحارس المغربي حول العقد الجديد سوف يتم حسمها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشارت إلى أن إدارة نادي الهلال تسعى خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم تجديد عقد ثلاثى الفريق السنغالي خاليدو كوليبالي والصربي سيرجي سافيتش والبرتغالي روبن نيفيز الذي تننهى عقودهم مع الفريق بنهاية منافسات الموسم الجاري.

ويستعد الهلال لمواجهة الاتفاق يوم 18 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.